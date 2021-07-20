Иллюстрация COVID-19 в Бишкеке / Кеня Джаманкулова для Kloop.kg

Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 20 июля в Кыргызстане скончались 10 пациентов с COVID-19.

Шесть случаев смерти зарегистрировали в Бишкеке, два в Чуйской области и по одному случаю в Баткенской и Таласской областях.

По данным штаба, все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 196 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также известно, что за сутки COVID-19 подтвердился у 1 291 человека. Больше всего в Бишкеке — 917. В Оше — 19.

Всего за все время пандемии в стране зарегистрировали 151 607 случаев заражения коронавирусом.

С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 1 242 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 127 692 пациента.

Среди медиков на 20 июля выявили 19 новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 6 208 медработников, из которых выздоровели всего 5 435.