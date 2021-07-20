МИД Кыргызстана прокомментировало информацию о возвращении в Афганистан властями Таджикистана 340 этнических кыргызов, бежавших в страну от талибов*. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на ведомство.

*«Талибан» — радикальное исламское движение, признанное в Кыргызстане террористическим.

В МИД напомнили, что обращались к таджикским властям с просьбой помочь в перемещении афганских кыргызов по территории страны до КПП на кыргызско-таджикской границе.

«Обеспокоенность и соответствующие просьбы были также озвучены в ходе многосторонних внешнеполитических мероприятий в Душанбе и Ташкенте, состоявшихся 14-16 июля. 16 июля в МИД Кыргызстана состоялась встреча с послом Таджикистана, вновь была подтверждена готовность Кыргызстана принять всех афганских кыргызов и выражена просьба содействовать в их беспрепятственном перемещении из Таджикистана в Кыргызстан. Кыргызская сторона просила предоставить доступ специалистов к этническим кыргызам для проработки вопросов их эвакуации», — отметили в ведомстве.

Однако, по данным МИДа, обращения кыргызских властей «остались без ответа». Кроме того, в ведомстве сообщили, что от Таджикистана не поступала официальная информация о беженцах и их возвращении в Афганистан.

Ранее таджикское госинформагентство «Ховар» со ссылкой на ГКНБ Таджикистана сообщило, что этнических кыргызов отправили домой, в провинцию Бадахшан в Афганистане 17 и 18 июля. Они бежали оттуда в Таджикистан 14 июля.

«Их возвращение было организовано через приграничную зону сельского джамоата Кизил-Работ Мургабского района после того, как вопрос их личной безопасности был гарантирован правительством Афганистана», — сообщили в ГКНБ страны.

Что происходит в Афганистане?

Ситуация с радикальными боевиками «Талибан» в Афганистане ухудшилась в мае 2021 года сразу после того как США и их союзники начали вывод своих войск из Афганистана.

По данным июньского доклада Совета Безопасности ООН, за несколько недель движение взяло под контроль 50-70% территории Афганистана вне крупных городов и 57% районных центров.

За это время конфликт получил резонанс во всем мире. На него также обратили внимание и страны, граничащие с Афганистаном — Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Таджикистан и Узбекистан в конце июня начали укреплять свои границы с Афганистаном. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тысяч военных для укрепления госграниц. Таджикистан также обратился к членам ОДКБ за поддержкой в укреплении границ.

Узбекистан в конце июня после активизации боевиков «Талибана» в Афганистане объявил о начале проверки боевой готовности своих войск. Минобороны республики также заявило о проведении крупных тактических учений в ближайшее время.

Затем 8 июля глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что таджикской стороне окажут поддержку в случае необходимости, так как обе страны входят в ОДКБ.