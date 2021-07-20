Всемирная организация здравоохранения 16 июля сообщила, что беременные женщины находятся в зоне риска COVID-19 и поставила их вакцинацию в приоритет.

«Данные свидетельствуют о том, что беременные имеют более высокий риск тяжелых исходов от инфекции коронавируса. Это связано с повышенным риском преждевременных родов и увеличением количества новорожденных, нуждающихся в интенсивной терапии», — рассказали в ВОЗ.

В организации отметили, что теперь в дорожной карте по вакцинации беременные женщины стоят на втором месте, сразу после медработников, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. В частности, беременные женщины старшего возраста и женщины с сопутствующими заболеваниями.

Также ВОЗ рекомендовала женщинам не прекращать грудное вскармливания из-за вакцинации.

«Некоторые краткосрочные исследования показали, что иммунизация кормящих матерей не представляет опасности для младенцев. А более ранние данные свидетельствуют о том, что иммунитет может передаваться от матери к ребенку», — сказали в организации.

Вакцинация в Кыргызстане

В Кыргызстане вакцинируют людей старше 18 лет китайским препаратом Sinopharm и российским — Sputnik V.

Российская вакцина показала свою эффективность у людей в возрасте 60 лет и старше. Поэтому ею вакцинируют преимущественно пожилых.

Однако ее не испытывали на несовершеннолетних, беременных, и кормящих матерях, поэтому как действует вакцина на эти группы, пока неизвестно.

Вакциной Sinopharm в Кыргызстане вакцинируют всех желающих. В мае 2021 года ВОЗ отмечала, что имеющиеся данные о воздействии этой вакцины на беременных женщин пока не позволяют судить ни о ее эффективности, ни о рисках для беременности, связанных с применением вакцины.

«Тем не менее, эта вакцина является инактивированной и признана безопасной для беременных женщин. Поэтому ожидается, что эффективность Sinopharm для беременных женщин будет такой же как и у небеременных женщин», — говорилось в сообщении.

Тогда ВОЗ рекомендовала использовать вакцину Sinopharm против COVID‑19 для беременных женщин в случаях, когда польза прививки у такой женщины перевешивает потенциальные риски.

По данным на 18 июля в Кыргызстане вакцинировано свыше 250 тысяч человек — это почти 4% населения страны.