Фото: ИА Turmush

В Алайском районе Ошской области дети и родственники покойного сельчанина Марата Мамасалиева решили не проводить пышных поминок в годовщину его смерти. Вместо этого они решили построить в его родном селе Мурдаш фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщило ИА Turmush.

По информации издания, строительство медицинского пункта от начала до конца профинансировала семья покойного Мамасалиева. Его открыли 17 июля, в преддверии Курман айта, на церемонии присутствовали местный аким и главврач больницы.

На церемонии имам Азизилла Нурматов отметил, что «такие действия предотвращают расточительство, и, если они принесут пользу людям, то покойный получит “вознаграждение”».

До этого в селе Мурдаш еще одна семья отказалась от расточительных поминальных торжеств. Дети покойного Ысмайыла Абдыкадырова отремонтировали в память о нем на эти средства дорогу. С помощью спецтехники они выровняли 10 км дороги от села Мурдаш до села Жыланды и засыпали ее гравием.

Жители села благодарны Абдыкадыровым за то, что они первыми начали борьбу с расточительством.

«Чтобы провести поминки [на годовщину смерти], сколько средств уходит. Дети нашего односельчанина получили столько благодарности, построив дорогу, вместо проведения годовщины. Если бы эта тенденция продолжилась, мы бы смогли предотвратить расточительство», — сказал в интервью Turmush один из жителей села, Нурлан Матанов.

Против расточительства на поминальных мероприятиях выступают в Ошской области не только в селе Мурдаш. Так, в конце 2020 года в селах Шералы, Кароол, Мырза-Арык Узгенского района аксакалы запретили забивать на поминках крупный скот.

В том же Узгенском районе весной 2020 года мать-героиня Айша Матаева вместо проведения поминок по мужу решила отремонтировать в память о нем дорогу в родном селе Эрдик.