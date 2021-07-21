Директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова сообщила, что 21 июля пройдет распределение вакцины AstraZeneca по пунктам вакцинации. По её словам, привиться вакциной можно будет уже с 22 июля.

Ишенапысова отметила, что минздрав в скором времени предоставит точные данные о пунктах вакцинации, где можно будет привиться препаратом AstraZeneca. Пока, по её словам, вакцину будут предлагать лицам выезжающим за границу.

«Многие европейские страны, когда гражданин заполняет визовые документы, указывают прививаться вакциной, которая применяется в их стране. Мы будем предлагать по их желанию для выезжающих лиц и другим вакцину AstraZeneca. Постараемся, чтобы эта вакцина была доступна для всех», — сказала она.

Вакцину AstraZeneca англо-шведского производства Кыргызстан получил 17 июля в виде гуманитарной помощи от Азербайджана. Препарат доставили в количестве 40 тысяч доз в аэропорт «Манас».

Вакциной AstraZeneca будут прививать всех желающих лиц старше 18 лет. Интервал между 1-й и 2-й дозами должен составлять 4–12 недель.

Кампания по вакцинации началась по Кыргызстану в конце марта 2021 года. Однако активная стадия вакцинации населения началась лишь в июле после того как в страну доставили вторую партию китайской вакцины Sinopharm и на фоне третьей волны коронавируса.

По данным минздрава, на 21 июля по всей стране вакцинировали 390 тысяч человек. Из них первую дозу вакцины получили почти 290 тысяч человек.

По данным минздрава, на 21 июля было выявлено 1102 новых случая заражения COVID-19. Скончалось за все время пандемии 2205 пациентов.

Над материалом работала Жаныл Умуралиева.