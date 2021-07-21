ГКНБ продолжает борьбу с майнинг-фермами, занятыми добычей криптовалюты.

*Майнинг — деятельность по созданию новых структур для обеспечения функционирования криптовалютных платформ. За создание очередной структурной единицы обычно предусмотрено вознаграждение.

По информации ГКНБ, житель Нарынской области установил дома 118 «майнинг-ферм», провел шумоизоляцию и необходимую вентиляцию — как считает ведомство, для «маскировки деятельности».

Спецслужба пресекла добычу криптовалюты, как наносящей «колоссальный ущерб электрическим сетям КР».

Разве майнинг вне закона?

Нет, еще в октябре ГНС ввела специальный налоговый режим на майнинг.

«Базой обложения налогом на майнинг являются начисленные суммы за электроэнергию, потребленную при майнинге, включая НДС и налог с продаж. Ставка налога устанавливается в размере 15%», — пояснили тогда в Госналоговой.

Хотя и до этого майнинг официально не был вне закона, он никак не регламентировался в законодательстве. Это не мешало правоохранительным органам останавливать работу майнинг ферм. Одну их ферм, работавшей под видом IT-компании, обвинили в уклонении от уплаты налогов, уклонении от уплаты таможенных платежей и легализации (отмывании) преступных доходов. Следствие утверждало, что оборудование ферма завезла в обход таможни и налоги с доходов не платила. При этом финпол называл майнеров «преступной группировкой, занимающейся добычей цифровых денег».

Продвигая идею легализации добычи криптовалюты Министерство экономики предложило этим предпринимателям самые высокие тарифы на электричество – 2,5 сома за 1 кВт/ч и налог в 15% от затрат на электричество.

Минэкономики надеется, что майнеры будут приносить в казну около 350 млн сомов налогов ежегодно.

Однако, из-за энергетического кризиса спецслужбы продолжают борьбу с майнинг-фермами.

В Кыргызстане проблемы с электричеством?

Из-за сезона маловодья эксперты прогнозируют энергетический кризис в Кыргызстане, так как основную часть электроэнергии республики генерируют ГЭС. О том, что республика столкнется с нехваткой электричества говорил в ещё августе 2020 года экс-президент Сооронбай Жээнбеков.

В 2020 году Кыргызстан вынужден был начать приобретать у Казахстана электроэнергию, потому что в Токтогульском водохранилище мало воды.

Затем после смены власти в октябре 2020 года и наступления зимних холодов выяснилось, что отключения все-таки будут: для начала автоматические из-за перегрузки электросетей. В Нацэнергохолдинге призвали кыргызстанцев потреблять меньше электроэнергии, использовать газ и уголь для отопления домов.

Весной 2021 года Кыргызстан заключил соглашения с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1650 млн кВтч до весны 2022 года, чтобы преодолеть кризис. В обмен страна будет спускать воду в летние месяцы до 2023 года.

Первые спуски воды начались 1 июня. При этом фермеры и минсельхоз говорят о том, что страна находится на пике маловодья, а в Чуйской области может погибнуть весь урожай. Из-за нехватки воды без снабжения для полива насаждений остался даже Бишкек.

16 июня министр энергетики Доскул Бекмурзаев заявил, что энергетического кризиса в Кыргызстане не будет, если мыслить позитивно.

«Если мы будем говорить о плохом, то все так и будет. Поэтому мы должны работать в позитивном русле. Энергетики работают в штатном режиме, агрегаты завозят. Веерных отключений электроэнергии не будет. В рамках подготовки к ОЗП местами свет отключают из-за ремонта. Прошу население отнестись к этому с пониманием. Никакого энергокризиса в Кыргызстане нет», — сказал чиновник.

Нацэнергохолдинг сообщил, что по всей стране будут перебои с электричеством вплоть до октября — из-за ремонтных работ.