Парламентский комитет по соцвопросам, образованию и культуре 21 июля в первом чтении одобрил законопроект депутата Улугбека Ормонова, предлагающий ввести ограничения на проведение торжеств, свадеб и семейных мероприятий.

Ормонова опубликовал свой проект закона на общественное обсуждение еще мае.

Какие ограничения предлагает законопроект Ормонова:

проведение семейных торжеств, обрядов и мероприятий в количестве не более 100 человек;

приглашать на семейные торжества, обряды и мероприятия не более 100 человек;

свадьбы и банкеты проводить в один день и до 200 человек;

церемонии бракосочетания с использованием не более 3 машин для кортежа;

заупокойная молитва по умершему проводится без ограничения количества людей, но при этом без забивания крупного рогатого скота и лошадей;

траур после смерти с приглашением не более 100 человек и без забивания крупного рогатого скота и лошадей.

Кроме этих мероприятий, законом предлагается ввести ограничения по проводам паломников. Так, депутаты предлагают проводить встречи и проводы паломников строго в семейном кругу. А мероприятие с угощением по случаю паломничества строго запрещается.

В законе также предусматривается и ограничение по времени проведения мероприятий. Согласно предлагаемому закону свадьбы, семейные и юбилейные торжества, а также обряды в выходные дни необходимо проводить с 8:00 до 23:00, а в рабочие дни с 18:00 до 22:00.

При этом, ранее в проекте закона говорилось, что штраф за нарушения полагался в размере 17 500 сомов для физических лиц и 55 тысяч сомов для юридических лиц. Но во время заседания комитета Ормонов сообщил, что штраф для физлиц составит 35 тысяч сомов, а для юридических 100 тысяч сомов.

Во время рассмотрения проекта замглавы минкультва Салтанат Аманова предположила, что запрет на забой крупного скота приведет к тому, что люди на мероприятиях будут забивать мелкий скот. Она также считает, что законопроект Ормонова ждали многие граждане.

«Мы предлагаем проводить похороны и поминки без чая и дасторкона, совсем не резать скот. Иначе начнут резать баранов, а у некоторых нет и такой возможности. Или же прописать не более одного барана» — сказала Аманова.

Законопроект, предлагаемый Ормоновым уже не первый раз появляется в Жогорке Кенеше. Еще в 2014 году такую инициативу предлагал депутат Каныбек Осмоналиев. Тогда он также предлагал ввести ограничения до 200 приглашенных на свадьбах.

Депутат оперировал тем, что такой закон поможет уменьшить затраты, сделать эти мероприятия «истинно народными», а также снизить уровень бедности семей. Инициатива депутата так и не добралась до принятия и была забыта. Но уже в 2016 году об ограничениях на тоях и свадьба снова вспомнили.

Однако тогда, проект касался государственных и муниципальных служащих. Законом предлагалось запретить приглашать на свадьбы больше 150 человек и использовать более пяти легковых машин. В тот раз проект также не вступил в силу и был забыт.