Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли девять пациентов с COVID-19. Пять человек скончались в Бишкеке, трое — в Чуйской области и один в Нарынской области.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 205 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 1 102 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.

Бишкек — 827;

Чуйская область — 65;

Баткенская область — 80;

Джалал-Абадская область — 20;

Иссык-Кульская область — 55;

Ошская область — 24;

Ош — 10;

Таласская область — 9;

Нарынская область — 12.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 149 029 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 1 213 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 128 905 пациентов.

За сутки среди медиков выявили 30 новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 6 238 медработников, из которых выздоровели всего 5 464.

Также штаб сообщил, что на 21 июля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 4 509 пациентов, из них 1 567 человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, еще 15 865 человек лечатся амбулаторно.

Директор Эндокринологического центра Наталья Добрынина на брифинге 21 июля рассказала, что при сахарном диабете у пациентов с коронавирусом бывает больше осложнений. Она призвала граждан с сахарным диабетом вакцинироваться, потому что «после прививки болезнь будет протекать без осложнений».

При этом она назвала ряд противопоказаний: при острых осложнениях сахарного диабета и аллергии на компоненты вакцины вакцинироваться нельзя. Также, по словам Добрыниной, недавно переболевшим COVID-19 придется подождать с прививкой один месяц после полного выздоровления.