Суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка 19 июля рассмотрел ходатайство канадской компании Centerra Gold Inc. о банкротстве «Кумтора» и решил временно отклонить его рассмотрение.

Ранее дочерние компании Centerra «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в этот суд, чтобы начать процесс банкротства*.

*Этот процесс под надзором суда предусматривает автоматическое приостановление рассмотрения всех претензий к «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор оперейтинг компани» во всем мире.

Процедуру банкротства, инициированную по главе 11 Федерального кодекса США, часто называют «реорганизационным» банкротством. Его инициатор остается владельцем, имеет полномочия и обязанности доверительного управляющего, может продолжать вести бизнес, а также занимать новые деньги (с одобрения суда).

По словам внешнего управляющего «Кумтором» Тенгиза Болтурука, адвокат, представлявший интересы канадской компании в суде, потребовал наложения ареста на активы и счета «Кумтора», сославшись на введение незаконного внешнего управления.

Но судья отказала в удовлетворении иска, сославшись на то, что Кыргызстан не был должным образом уведомлен о жалобе, по которой Centerra требовала судебного запрета.

Болтурук сообщил «Азаттыку», что судья постановила рассмотреть иск о банкротстве на заседании 17 августа.

Он также заявил, что иски о банкротстве «Кумтора» «в первую очередь должны рассматриваться в Кыргызстане».

В Centerra Gold Inc. пока не прокомментировали решение суда.

Что происходит вокруг «Кумтора»?

Скандал вокруг рудника Кумтор продолжается уже несколько месяцев.

Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» разрабатывает рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций компании.

Карьер Кумтора. Фото: Ислам Розиев /«Клооп»

Октябрьский райсуд 7 мая постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

За день до этого, 6 мая, депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли закон, который позволяет ввести внешнее управление в любой из компаний.

Затем 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

Уже 18 мая власти страны назначили Тенгиза Болтурука временным внешним управляющим компании «Кумтор», которая занимается разработкой одноименного месторождения.

На такое решение отреагировало правительство Канады, которое сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».

Позже прошел ряд громких допросов и арестов политиков и депутатов: их подозревают в коррупции при реализации проекта по разработке месторождения Кумтор. В частности, задержан экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, а также экс-депутаты Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев.

Кроме того, в розыск объявлены беглые бывшие президенты Кыргызстана — Курманбек Бакиев и Аскар Акаев. Также в розыск объявлен сын Бакиева Максим и ряд других бывших чиновников связанных с соглашения по разработке рудника.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 9 июля сообщил, что спецслужба инициировала процесс выхода из всех заключённых соглашений по разработке Кумтора перед правительством страны.

По его словам, ГКНБ также инициирует отмену внутренних нормативно-правовых актов, не отвечающих интересам страны.

«Нами, следствием ГКНБ, инициирован процесс перед правительством Кыргызстана о выходе из соглашений 2009 года и других соглашений, что приведет к выходу кыргызской стороны из состава Centerra Gold Inc.», — сказал Ташиев.

Что уже предприняла Centerra Gold?

В ответ на действия кыргызских властей Centerra Gold Inc. инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана. В компании считают, что действия властей нарушают подписанные договоры между сторонами и намерены защищать свои права.

Канадская компания намерена добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление в ее дочернем предприятии «Кумтор Голд Компани» и преследовать ее по недавно выставленным штрафам и налоговым претензиям. В Centerra Gold Inc. считают это нарушением инвестиционных соглашений правительства по Кумтору.

Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет добиться с кыргызской стороны возмещения убытков и ущерба, возникших в результате действий правительства Кыргызстана против «Кумтор Голд Компани».

Позже в ответ на введение внешнего руководство в «Кумторе» Centerra Gold заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства и «фактически захватила контроль над рудником».

Кроме этого Centerra Gold подала иск в Верховный суд Онтарио на Тенгиза Болтурука — внешнего управляющего компанией «Кумтор».

В заявлении канадской компании говорилось, что судебный иск подан в ответ на нарушения Болтурука перед Centerra Gold и «в связи с недавним захватом рудника Кумтор правительством Кыргызстана».

Президент канадской компании Centerra Gold Inc. Скотт Перри 1 июля сделал обращение к сотрудникам «Кумтор Голд Компани». В нём он поблагодарил сотрудников «Кумтор Голд Компани» за многолетнюю работу и заявил, что кыргызское правительство «захватило рудник с помощью ложной информации» и по-прежнему не желает идти на переговоры с компанией.

Уже 8 июля канадская компания объявила о предъявлении дополнительных исковых требований к кыргызскому правительству в арбитражный суд.

Centerra Gold Inc. возложила на кыргызское правительство и «Кыргызалтын» ответственность за все убытки и ущерб, которые претерпела из-за «скоординированного захвата золотого рудника и нарушения давних инвестиционных соглашений».