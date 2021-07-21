В ночь на 1 июня в Бишкеке пропал без вести президент сети образовательных учреждений «Сапат» Орхан Инанды. Через месяц выяснилось, что его вывезли из Кыргызстана турецкие спецслужбы.

Инанды обвиняют в управлении террористической организацией, связанной с турецким оппозиционером Фетхуллахом Гюленом. Это не первая подобная операция по передаче людей, связанных с Гюленом, из зарубежных стран в Турцию «для свершения правосудия».

Показываем, из каких стран и каким образом были похищены и вывезены учителя турецких лицеев, якобы связанных с ФЕТО.