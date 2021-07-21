Сотрудники Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) 19 июля встретились с девятилетним мальчиком русской национальности, которого систематически избивали на сборах по дзюдо на Иссык-Куле за его национальность и религию.

По данным ДУМК, во время встречи с мальчиком и его отцом сотрудники муфтията обсудили вопрос укрепления межрелигиозных и межнациональных отношений. Они напомнили, что ислам требует толерантности к другим религиям.

Также сотрудники муфтията пообещали, что во время предстоящих пятничных молитв будут призывать воспитывать в детях толерантность.

Ранее Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо семье мальчика, в котором выразил сочувствие пострадавшему и пригласил его с семьей посетить Москву, «чтобы совершить паломничество к православным святыням, познакомиться с новыми друзьями и укрепиться в вере».

«Очень надеюсь, что власти сделают все возможное, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем по отношению к людям любых убеждений, национальностей и религий», — отметил в письме патриарх Кирилл.

Систематические избиения мальчика

В июне в стране вызвал резонанс случай систематического избиения девятилетнего мальчика русской национальности на сборах по дзюдо, которые проходили на Иссык-Куле.

Сборы длились с 5 по 22 июня. Ребенок вернулся домой 23 июня со следами избиений на теле. Адвокатесса пострадавших требует привлечь тренерку к ответственности.

Фото: 24.kg

«Выяснилось, что за неделю до окончания поездки его систематически избивали сверстники, он получил синяки и гематомы на голове. Родители связались с тренером. Она сказала, что действительно произошла драка между детьми», — рассказывает адвокатесса пострадавших Индира Саутова.

По словам родителей, тренерка мальчика не только не оказала ему медпомощь, но и, видя очевидные гематомы на теле, заставляла его тренироваться. По возвращению домой ребенка рвало, у него были головные боли. В Бишкеке мальчика доставили в травматологию №3 горбольницы.

Известно, что мальчика избивали его сверстники — толпой в 10 человек. Зачинщик избиения говорил, что не будет наказан, потому что его отец — милиционер.

Адвокатесса назвала причиной избиения национальность и вероисповедание мальчика: он был единственным русским ребенком на сборах.

Сообщение о телесных повреждениях у ребенка поступило в Свердловское РУВД Бишкека. Но так как избивали ребенка на сборах на Иссык-Куле, делом об избиении займется ОВД Иссык-Кульского района области.

Начато досудебное производство по статье 65 «Побои» Кодекса о проступках, участвовавшие в избиении мальчики допрошены.

Реакция властей

Родители мальчика обратились в «Лигу защитников прав ребенка», а правозащитники — к главе кабмина Улукбеку Марипову. Они попросили его взять под личный контроль дело пострадавшего мальчика.

Правозащитники также попросили омбудсмена провести мониторинг других подобных спортивных мероприятий на предмет нетерпимости.

Кабмин 9 июля взял этот случай на особый контроль. Марипов поручил доложить обо всех обстоятельствах дела и в рамках расследования дать правовую оценку не только тем, кто допустил насилие в отношении ребенка, но и действиям (бездействию) должностных лиц министерства культуры.

Именно минкульт, по мнению Марипова, должен был проводить профилактику по толерантности, веротерпимости и религиозной культуре.

Мониторинг исполнения своих поручений он поручил уполномоченной по правам ребенка Жыпарисе Рыспековой — она же должна принять меры по недопущению подобных случаев.