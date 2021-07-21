Пресс-служба Министерства транспорта и дорог сообщила, что глава ведомства Гулмира Абдралиева рассказала, почему строительство дороги Север — Юг в участке от села Эпкин до села Башкууганды до сих пор не закончено.

Фото: Кабар.

Сообщается, что Абдралиева 19 июля съездила в Джумгальский район и встретилась с главами айыл окмоту, депутатами местных кенешей и представителями местных жителей.

В тот день группа местных жителей перекрыла дорогу — они были недовольны остановкой строительства дороги, из-за чего она находится в ужасном состоянии.

По словам министрессы, Азиатский банк развития выделяет деньги на содержание дороги, но местные руководители организаций не следят за состоянием дороги. Абдралиева заявила, что «в их отношении будут приняты жесткие меры».

Она отметила недостатки в работе начальника Дорожного предприятия З.Моношева. Ему поручили привлечь дополнительную дорожною технику для профилировки проезжей части.

Что с дорогой Эпкин — Башкууганды?

В Минтрансе сообщили, что 31 марта 2021 года было опубликовано приглашение к торгам по реализации проекта Эпкин — Башкууганды, которая является частью дороги Север — Юг. В итоге 7 мая были получены тендерные заявки от 5 компаний.

Фото: Turmush.

После того, как тендерная комиссия рассмотрела технические предложения этих компаний, АБР настоял на квалификации трех из них. Так, 5 июля тендерная комиссия согласилась с требованием АБР, так как банк отметил, что проведение работ без предварительного одобрения АБР может привести к отмене финансирования.

«В настоящее время ведется оценка финансовых предложений компаний, параллельно с Азиатским банком ведется рабочая переписка по тендерному процессу, ожидается ответ от банка по ранее направленному письму», — рассказали в минтрансе.

Почему строительство было приостановлено?

Дорога Север — Юг начала строиться в 2009 году за счет Азиатского банка развития, работы вела итальянская компания Todini Costruzioni Generali Company.

По данным минтранса, за два полных строительных сезона 2019 и 2020 годов подрядчик выполнил всего 9,5% строительных работ. За 69% контрактного времени не были завершены даже земляные работы.

В начале декабря 2020 года кыргызское правительство расторгло соглашение с компанией в одностороннем порядке. Причиной стала выявленная коррупционная схема, благодаря которой компания выиграла тендер.

«В 2018 году выявилась коррупционная составляющая, а в октябре 2020 года вышло решение суда. На этом основании мы и расторгли договор. Начиная с 1 декабря мы переговорили с Азиатским банком развития и подготовили документы на объявление нового тендера. На данный момент все документы отправлены в банк. Как только они дадут свое согласие, мы объявим тендер», — объяснял в марте замминистра транспорта Талант Солтобаев.

В минтрансе тогда отмечали, что новый подрядчик будет отобран и приступит к работе на участке дороги в июне-июле.

Акции местных жителей

19 июля в Жумгальском районе Нарынской области местные жители перекрыли дорогу. Они недовольны остановкой строительства альтернативной дороги Север — Юг, которую не могут достроить с 2018 года.

Фото: Turmush.

Также в марте жители Жумгальского района уже перекрывали главную дорогу. Они жаловались на то, что их села находятся под слоем пыли из-за проезжающих грузовых машин — работы на трассе провели, но асфальт не уложили.

Фото: Turmush.

Акцию тогда посетили представители Министерства транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций, первый заместитель полномочного представителя по Нарынской области Адыл Сапаров и аким района Залкар Бозбалаев. Власти обещали, что строительство дороги на этом участке начнется в июне 2021 года.