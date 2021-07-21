Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов выступил 20 июля на онлайн-конференции по ситуации в Афганистане с неоднозначными заявлениями.

Кабулов считает, что в Афганистане пока происходит «не крах режима, а переформатирование политического баланса». И пока в стране еще можно найти компромисс для национального согласия и не допустить «силового захвата власти» «Талибаном»* .

* «Талибан» — радикальное исламское движение, которое запрещено в Кыргызстане и признано террористическим. Так же оно в списке запрещенных в России и ряде других стран мира.

Кроме того, представитель МИДа заявил, что «сам факт того, что талибы берут контроль над уездами, оказывает позитивную роль». В какой-то мере это даже помогает безопасности в Центральной Азии.

«Клооп» выделил главное из того, о чем говорил Кабулов на онлайн-конференции.

Про диалог с талибами на российской территории

Кабулов пояснил, почему российская сторона ведет диалог и с официальным Кабулом, и с представителями талибов в Москве. *

*Контекст: Движение «Талибан» решением Верховного суда 2003 года признано в России террористическим, его деятельность запрещена в России. Но при этом представители движения часто бывают в Москве на переговорах, и их ни разу не арестовывали. В 2018 году глава МИД России Сергей Лавров пояснил, что в Кремле «никогда не скрывали» поддержания контакта с талибами, потому что это «часть афганского общества», и эти контакты реализуются «для начала в этой стране национального диалога». Последние крупные переговоры прошли 8 и 9 июля в Москве, представители талибов встречались как раз в том числе и с Кабуловым. Встреча вызвала широкий общественный резонанс и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил журналистам, что такие «контакты необходимы» из-за того, как «напряженно развивается ситуация в Афганистане» По словам Пескова, «безусловно, Владимир Путин в курсе» переговоров.

«Мы играем на всех полях, но мы играем не в азартные игры, а в шахматы. Раз Россия и ряд других партнеров, упомянутых господином президентом — США, Китай и Пакистан — участвуют в этом процессе, как страны, которые пытаются оказать содействие двум конфликтующим афганским сторонам, мы обязаны по определению поддерживать контакт с обеими сторонами. Не навязывая своей точки зрения, но выражая в первую очередь позицию Российской Федерации и как минимум еще четырех наших государств», — отметил он.

Дипломат считает, что у «первого или второго поколения» руководителей талибов, с которыми «в силу службы» ему пришлось вести диалог, «основная часть руководства наелась войны вдоволь и понимает, что надо искать политические выходы из сложившегося тупика».

Они готовы идти на «политический компромисс». Однако есть и младшее поколение боевиков, которые «не жили никогда в свободном спокойном неоккупированном Афганистане». Кабулов сказал, что «они уверены, что воюют за освобождение своей родины от иностранных оккупантов и за ценности ислама в том виде, в каком их видят».

«Эта часть движения, которую возглавляют молодые полевые командиры — она и погибает в тех боях, которые сейчас продолжаются. Но, видимо, нет другого способа как предоставить им возможность выпустить весь накопившийся внутренний пар и начать набираться мудрости, насколько это будет возможно», — добавил Кабулов.

При этом первое и второе поколение представителей радикального террористического движения, по словам дипломата, «более склонно к компромиссам, но оно не может не считаться с крайними настроениями и эмоциями своих боевиков».

Про захват территории Афганистана

По мнению Кабулова, ослабление правительственных войск на территории Афганистана за последние два месяца связано с тем, что «у них, наверно, было ощущение, что они воюют за интересы иностранцев».

Кроме того, он отмечает недостаточную готовность правительственных войск к борьбе.

«Это говорит о качестве военно-технической подготовки, на которую, по словам США, были потрачены огромные деньги. Значит, они не так тратились и не так тренировались», — считает он.

По словам дипломата, пока талибы «не в силах» взять под контроль и удержать крупные административные центры провинций.

«Многие провинции и уезды упали в руки талибам без всяких боевых действий — афганские военнослужащие просто разбежались, или, если удалось, перебрались в административные центры. Этот процесс какое-то время будет продолжаться. Он негативен для кабульского правительства, но это не крах режима, а переформатирование политического баланса», — отмечает Кабулов.

Но если не будет реального движения в «процессе национального примирения», то успокаиваться рано.

«Военно-политический баланс [в этом случае] будет переформатирован в пользу талибов и тогда силовой захват власти в стране ими стоит в реальной перспективе», — признал он.

Про судьбу Центральной Азии

Кабулов не рассматривает возможность того, что ситуация в Афганистане может распространиться на соседние страны Центральной Азии. Он полагает, что «Талибан» не заинтересован захватывать регион для построения государства.

По его словам, «нет ни одного факта, чтобы талибские отряды пересекали таджикскую или узбекскую границы или даже пытались это сделать».

«У наших союзников в Центральной Азии есть возможность наблюдать всю ситуацию вблизи. Они прекрасно видят, что талибы занимаются своими внутренними разборками, они всего лишь навсего берут контроль над территориями правительственных сил, и их не интересуют соседние страны. О чем они нам и говорили последние семь лет», — заверил представитель МИД.

Он считает, что сравнивать прежние цели талибов с нынешними некорректно — «можно зайти в тупик». Потому что тогда «были группировки, которые были настроены экстремистски, это была глобальная смычка джихадистов».

«Эти [нынешние представители радикального движения], если так можно выразиться, открещиваются полностью от своего прошлого и утверждают, заверяют, что заняты чисто внутренней повесткой дня. Пока у нас нет оснований сомневаться», — заявил Кабулов.

По его словам, в том, что талибы захватывают афганскую территорию сейчас, можно найти положительные моменты. Они уничтожают представителей более малочисленных террористических групп на территории страны, которые могли «оказывать опасное влияние на безопасность центральноазиатских государств». В том числе речь идет и о запрещенной в Кыргызстане и ряде стран мира ИГИЛ.

«[…]Сам факт того, что талибы берут контроль над уездами, оказывает позитивную роль. Почему? Потому что большинство этих группировок нацелены не на внутриафганские дела — они нацелены на Центральную Азию, или на Пакистан, или на Иран. Они группировались вдоль афганского приграничного севера. Талибы, которые берут под контроль эти уезды, являются их заклятыми врагами. И в отличие от афганского правительства, не говоря уже об англосаксах, которые не воевали, а сотрудничали с ИГИЛ, талибы их бьют и уничтожают. Так что в этом смысле талибы пока, по крайней мере, выступают как позитивный фактор с точки зрения интересов безопасности наших центральноазиатских партнеров и союзников», — сказал Кабулов.

Что происходит в Афганистане?

Ситуация с радикальными боевиками движения «Талибан» в Афганистане ухудшилась в мае 2021 года сразу после того как США и их союзники начали вывод своих войск из Афганистана.

По данным июньского доклада Совета Безопасности ООН, за несколько недель движение взяло под контроль 50-70% территории Афганистана вне крупных городов и 57% районных центров.

За это время афганский конфликт получил резонанс во всем мире. На него также обратили внимание и страны, граничащие с Афганистаном — Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Таджикистан и Узбекистан в конце июня начали укреплять свои границы с Афганистаном. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тысяч военных для укрепления госграниц. Таджикистан также обратился к членам ОДКБ за поддержкой в укреплении границ.

Узбекистан в конце июня после активизации боевиков «Талибана» в Афганистане объявил о начале проверки боевой готовности своих войск. Минобороны республики также заявило о проведении крупных тактических учений в ближайшее время.

Затем 8 июля глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что таджикской стороне окажут поддержку в случае необходимости, так как обе страны входят в ОДКБ.