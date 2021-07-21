В Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана (АНК) рассказали, что в июле-августе цены на бензин и дизельное топливо могут вырасти. Об этом сообщило издание Economist со ссылкой на АНК.

По данным ассоциации, основная причина роста цен на топливо — растущая отпускная цена с российских заводов. С июня по июль цены заводов выросли на $70 за тонну бензина и на $60 за тонну дизтоплива.

Как пояснили в АНК, это добавляет к одному литру бензина дополнительных 5,5 сомов и 4,2 сомов — к дизелю. В Ассоциации также напомнили, что отпускные цены российских заводов растут с начала 2021 года.

При этом, несмотря на рост заводских цен на топливо, фактический рост цен на АЗС Кыргызстана с начала 2021 года составил 16,5 сомов за литр по бензиновой группе и 12,8 сомов по дизельной группе топлива.

Почему растут отпускные цены на российских заводах?

По данным АНК, отпускные цены заводов России растут по нескольким причинам. Одна из них — увеличение цен на нефть на мировом рынке из-за восстановления мировой экономики от последствий пандемии.

Еще в качестве причин для их роста называется продолжительный дефицит нефтепродуктов и повышенный спрос на топливо в сезон отпусков.

Не первое подорожание

Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана еще в июне 2021 года предупреждало о возможном росте цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ).

Тогда исполнительный директор АНК Канат Эшатов сказал, что рост может быть из-за того, что заводы России подняли отпускные цены на топливо.

Правда, такие же предположения Эшатов озвучивал и в марте этого года.