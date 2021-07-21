В Бишкеке санитарно-экологическая инспекция провела рейдовые мероприятия на соблюдение санитарных норм. Нарушения выявили в 6 мечетях и 1 намазкане.

Отмечается, что в местах для молитвы не соблюдались масочный режим и дистанция между посетителями. По итогам проверки им выписали штрафы.

Мэрия Бишкека 21 июля сообщила, что мобильная группа проверила мечети, церкви, детские сады и образовательные центры на территории Свердловского района. Всего было составлено 5 актов и выписано 1 санитарное предписание по устранению замечаний.

Накануне в мечетях Кыргызстана прошла праздничная молитва по случаю Курман айта. На коллективную молитву в мечети Абдулкерим в Бишкеке собралось около 300 человек. В Оше на коллективную молитву в центральной мечети собралось около семи тысяч человек.

Ранее ДУМК отменило проведение праздничного намаза на площади из-за эпидситуации. В ДУМК рекомендовали верующим молиться в мечетях, но с соблюдением санитарных правил.

Праздничные молитвы в мечетях провели на фоне третьей волны коронавируса, которая началась в середине июня 2021 года. Вместе с этим Бишкек и Ош все еще находятся в «красной зоне» из-за большого числа заражённых COVID-19.

По данным минздрава, на 21 июля было выявлено 1102 новых случая заражения COVID-19. Скончалось за все время пандемии 2205 пациентов.

Над материалом работала Жаныл Умуралиева.