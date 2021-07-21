Директриса Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова 21 июля сообщила, что в Кыргызстане беременных и кормящих женщин пока не будут вакцинировать от COVID-19, несмотря на рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

По её словам, они руководствуются инструкциями, которые прибывают вместе с вакциной.

«Мы сегодня получили перевод [инструкции к вакцинам] и пока намерены придерживаться этой стратегии и пока не прививать беременных и кормящих», — сказала Ишенапысова.

Она отметила, что тем не менее, на постоянной основе проводится мониторинг массовой вакцинации в мире.

Однако, 12 июля президент Кыргызской ассоциации акушер-гинекологов и неонатологов Арсен Аскеров в ходе брифинга сообщил, что в связи с напряженной эпидситуацией беременным рекомендуется получить вакцину, но только при согласии с врачом и отсутствии противопоказаний.

«COVID-19 во время беременности может привести к ухудшению здоровья и негативно повлиять на плод. Медработникам по дородовому уходу необходимо наблюдать за беременными получившими вакцину, для своевременного контроля и нежелательных негативных последствий», — отметил он.

По его словам, новая коронавирусная инфекция может проходить у беременных женщин в более тяжелой форме, чем у небеременных и повышается риск преждевременных родов или невынашивания плода.

Аскеров тогда сообщил, что из-за этого ВОЗ рекомендует беременным из группы риска получить вакцину, после консультации с врачом.

Рекомендация ВОЗ

Ранее ВОЗ рекомендовала поставить в приоритете вакцинацию беременных женщин из-за того, что они находятся в зоне риска COVID-19.

«Данные свидетельствуют о том, что беременные имеют более высокий риск тяжелых исходов от инфекции коронавируса. Это связано с повышенным риском преждевременных родов и увеличением количества новорожденных, нуждающихся в интенсивной терапии», — рассказали в ВОЗ.

В организации отметили, что теперь в дорожной карте по вакцинации беременные женщины стоят на втором месте, сразу после медработников, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. В частности, беременные женщины старшего возраста и женщины с сопутствующими заболеваниями.

Также ВОЗ рекомендовала женщинам не прекращать грудное вскармливания из-за вакцинации.

«Некоторые краткосрочные исследования показали, что иммунизация кормящих матерей не представляет опасности для младенцев. А более ранние данные свидетельствуют о том, что иммунитет может передаваться от матери к ребенку», — сказали в организации.

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По данным на 21 июля, в Кыргызстане вакцинировано свыше 387 тысяч человек.