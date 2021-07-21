Председатель кабинета министров Улукбек Марипов посетил село Максат в Лейлекском районе в ходе своей рабочей поездки по Баткенской области. Там он ознакомился с ходом восстановительных работ, строительства жилых домов и соцобъектов пострадавших в результате кыргызско-таджикского вооруженного конфликта.

По словам Марипова, школа в селе Максат Лейлекского района восстановлена полностью и «1 сентября школа готова встретить учеников».

Фото: пресс-служба кабмина

По данным пресс-службы кабмина, в настоящее время в селе Максат на стадии завершения находится строительство фельдшерско-акушерского пункта, проведен капитальный ремонт здания территориального отделения милиции и на 70% завершено строительство детского сада «Сейтек» на 100 мест.

Кроме того, завершено строительство 10 жилых домов, а 40 жилых домов построили на 70%. Всего, по данным кабмина, в селе Максат Лейлекского района будет построено 83 жилых объекта.

Вооруженный конфликт

Вооруженный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном начался 28 апреля и продлился до 1 мая.

В тот день около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

29 апреля ситуация обострилась и события переросли в вооруженный конфликт. Власти обеих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось. Окончательного прекращения огня удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

В тот же день власти двух стран сообщили о возбуждении уголовных дел и обвинили друг друга в начале конфликта.

В результате вооруженного конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек, а пострадали 154. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших таджикистанцев и 87 раненных.

В Баткенской области были сожжены и разрушены более ста домов, три пограничных поста, две школы, один детсад, одно медучреждение, здание милиции, десять заправочных станций, восемь магазинов, четыре торговых точки, четыре соцобъекта и пять других государственных зданий. Некоторые поселения были полностью разрушены.

Читать по теме: Сожженные дома, магазины и школа. Фоторепортаж из приграничного разрушенного села Максат

Как жители Баткена пострадали от военной агрессии Таджикистана. Инфографика

В начале июня ряд кыргызстанских правозащитников, общественных организаций и юристов обратился к прокурору Международного уголовного суда (МУС). Они просили инициировать расследование действий военнослужащих и главнокомандующих Таджикистана «по факту совершения военных преступлений против мирного населения» Кыргызстана.

15 июня стало известно, что его зарегистрировали в канцелярии МУС. Однако администрация президента Жапарова обвинила правозащитников в «создании напряженности» между Кыргызстаном и Таджикистаном.