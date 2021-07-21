Общественная деятельница Ассоль Молдокматова на своей странице в фейсбук опубликовала обращение экс-главы МИД и сына писателя Чингиза Айтматова — Аскара из-за демонтажа тундука с мемориала его отца.

В своем обращении Айтматова заявил, что архитектор мемориального комплекса Улан Бейшеналиев соврал в интервью «Азаттык» о том, что тундук не выбрасывали, а установили его в ротонде.

«Здесь уже вы откровенно лжете. Тундук с могилы был именно выброшен на землю рядом с комплексом. Под потолком в ротонде висит другой стилизованный тундук сомнительного художественного достоинства», — заявил Айтматов.

Он предоставил видео доказательства того, что тундук лежит на земле возле самого мемориала. Айтматов считает, что высказывания Бейшеналиева это оправдание «вандализма и крайнего неуважения к памяти Чингиза Айтматова».

Сын писателя также опровергает слова архитектора о том, что Кыргызстан не может подняться, так как тундук лежит на земле.

«За все восемь лет прошедших с открытия комплекса я ни разу не слышал подобных требований со стороны представителей общественности. Тундук не лежал на земле, он был установлен на мраморном пьедестале высотой не менее полуметра», — говорится в обращении.

Айтматов возмутился и словами архитектора о том, что «некоторые, ничего не зная распространяют сплетни».

«Под “некоторыми”, естественно, подразумеваются я и известный общественный деятель Ассоль Молдокматова», — считает экс-глава МИД.

Он добавил, что требует публичных извинений от Бейшеналиева перед Молдокматовой.

Ранее 18 июля именно Молдокматова сообщила о том, что на мемориальном комплексе Чингиза Айтматова демонтировали тундук. Тогда она рассказала, что о демонтаже тундука ей сообщил Аскар Айтматов, добавив, что с ним это решение не согласовали.

Позже Министерство культуры сообщило, что комплекс находится на плановом ремонте.

В ведомстве добавили, что тундук убрали, чтобы приподнять выше.

«Часть общественности восприняла нахождение тундука на уровне земли как плохую примету. В связи с этим было решено приподнять тундук. Все эти моменты решаются при совместном участии автора проекта “Ата-Бейит” Уланбека Бейшенбаева», — сообщили в минкульте.

Мемориал Чингизу Айтматову открыли комплексе «Ата-Бейит», расположенный близ Бишкека, в 2013 году к юбилею писателя.