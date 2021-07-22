Крупнейшее информагентство Турции «Анадолу» (49% акций принадлежат государству) 16 июля сообщило, что Генпрокуратура страны просит дать президенту сети лицеев «Сапат» Орхану Инанды* 22 с половиной года тюремного заключения.

*Орхана Инанды турецкие власти называют его «руководителем ФЕТО в Центральной Азии». ФЕТО — в переводе с турецкого «Террористическая организация Фетхуллаха». В 2016 году власти Турции обвинили это движение в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Его обвиняют в «управлении вооруженной террористической организацией».

Похищение Орхана Инанды

Президент образовательных школ «Сапат» Орхан Инанды пропал 31 мая в Бишкеке. Больше месяца его искали в Кыргызстане, и в других странах через Интерпол.

Но его местонахождение стало известно только 5 июля, когда сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

Эрдоган сообщает, что турецкие спецслужбы доставили Орхана Инанды в Турцию

По его словам, Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) захватила и доставила в Турцию «высокопоставленного члена террористической организации». Он также добавил, что, кроме Инанды, в Турцию доставили более 100 человек из разных стран в ходе спецоперации.

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Образовательную сеть «Сапат» в Турции связывают с движением религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена — ФЕТО, которое признано в Турции террористическим.

12 июля суд Турции арестовал Инанды по обвинению в управлении вооруженной террористической организацией.

По данным нацтелеканала TRT, в своих показаниях Орхан Инанды дал информацию, касающуюся оппозиционной исламской организации ФЕТО. Журналисты отметили, что Инанды не захотел воспользоваться положением о покаянии.

«Рассказывая про террористическую организацию Фетхуллаха Гюлена, Орхан Инанды не использовал слова “террористическая организация”», — говорится в сообщении.

Адвокат руководителя сети школ Халил Ибрагим Йылмаз позже рассказал, что Инанды похитили трое мужчин кыргызской национальности, которых глава сети лицеев «Сапат» не знает.

Йылмаз также сообщил, что Инанды не признал свою вину и не стал сотрудничать со следствием. При этом он открыто ответил на вопросы следователей о своей деятельности в Кыргызстане. Он также отметил, что обвинения Орхану Инанды еще не предъявлены. Следствие будет идти три месяца.