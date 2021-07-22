Президент Садыр Жапаров 21 июля подписал указ «О дальнейших мерах цифровой трансформации Кыргызской Республики».

Этим указом он поручил сформировать наблюдательный совет по вопросам цифровизации при президенте. А секретарем этого совета Жапаров назначил своего советника* Павла Хрипунова. Он будет работать на общественных началах и заниматься вопросами привлечения инвестиций.

*При этом на сайте президента Хрипунов не указан как советник главы государства.

Кабмину глава государства поручил до 29 июля этого года учредить проектный офис в качестве исполнительного органа наблюдательного совета.

Кто такой Павел Хрипунов?

Павел Хрипунов, фото: kaktus.media

Павел Хрипунов уроженец Ошской области. Родился в 1977 году. По данным портала Tadviser, в 2001 году окончил Московский государственный строительный университет по специальности «промышленное и гражданское право».

А в области информационных технологий Хрипунов работает с 1997 года.

В 2017 году он занял должность начальника департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы пенсионного фонда России (ПФР), на которой курировал вопросы организации и сопровождения информационной системы АИС ПФР–2. Покинул ПФР в 2018 году.

В 2018 Штаб Навального* во Владивостоке сообщал, что за 2017 год Хрипунов заработал 10,5 млн рублей.

*Штабы Навального — организации созданные Фондом борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального. В 2020 году ФБК объявили организацией, выполняющей функции иностранного агент. А через год Мосгорсуд признал Фонд «экстремистской организацией». В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности ФБК. Действия российских властей эксперты оценивают как борьбу с оппозицией и её уничтожение в стране.

«Вы только вдумайтесь! И это при том, что большинство из нас не понимает, чем Хрипунов вообще заведует. Должностные обязанности чиновника размыты настолько, что довольно сложно оценить эффективность его деятельности», — отмечали сотрудники Штаба в 2018 году.