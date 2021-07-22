Первомайский райсуд Бишкека 15 июля изменил меру пресечения экс-депутату парламенту Исхаку Пирматову и отпустил его под подписку о невыезде. Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в пресс-службе райсуда.

В райсуде сообщили, что Пирматов заключил соглашение о сотрудничестве со старшим прокурором Управления Генпрокуратуры.

Задержание Пирматова

Экс-депутата Исхака Пирматова сотрудники ГКНБ задержали 31 мая по факту коррупции при реализации проекта «Кумтор». А Первомайский райсуд Бишкека 2 июня избрал водворил его в СИЗО ГКНБ до 31 июля.

По информации его адвоката Тимура Карабаева, Пирматова подозревают в том, что он в 2012 году не дал хода в парламенте законопроекту о национализации «Кумтора». Этот законопроект принадлежал Садыру Жапарову — тогда он был еще депутатом.

Позже, 13 июля, ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники сообщил, что Пирматова перевели из СИЗО ГКНБ в частную клинику «Бикард».

Допросы и задержания по «Кумтору»

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании парламента 17 мая сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником Кумтор. Одно из них — в отношении руководителей золотодобывающей компании по экологическим вопросам, а остальные три — в отношении чиновников по фактам коррупции.

Позже прошел ряд громких допросов и арестов политиков и депутатов: их подозревают в коррупции при реализации проекта по разработке месторождения Кумтор. В частности, задержан экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, депутаты Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров, а также экс-депутат Талантбек Узакбаев.

Кроме того, в розыск объявлены беглые бывшие президенты Кыргызстана — Курманбек Бакиев и Аскар Акаев. Также в розыск объявлен сын Бакиева Максим и ряд других бывших чиновников связанных с соглашения по разработке рудника.

По делу «Кумтора» на допрос в ГКНБ также вызывали экс-премьер-министра Темира Сариева, экс-спикера парламента Дастана Джумабекова, экс-депутата Максата Сабирова, а также депутата Рыскелди Момбекова.