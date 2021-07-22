Журналисты Factcheck.kg проверили информацию из соцсетей о том, что во время недавней поездки на Иссык-Куль президент Садыр Жапаров фотографировался на пляже не с «простым народом».

Снимок, где Жапаров в жилетке на пляже Чолпон-Аты сфотографировался с колоритным мужчиной с голым торсом и женщиной с ребенком, стал вирусным. На его базе сделали много мемов, а сторонники президента писали в соцсетях, что это показатель близости к народу.

Скриншот: Factcheck.kg

Но оказалось, что на снимке не «простой народ». Фактчекеры обнаружили, что мужчина справа от президента — бизнесмен Нурбек Калмурзаев, а женщина с малышом слева — его супруга. Он был самым щедрым спонсоров предвыборной кампании Садыра Жапарова

Кто такой Нурбек Калмурзаев?

По данным ЦИК, Нурбек Жолборсбекович Калмурзаев — один из тех, кто внес в избирательный фонд Садыра Жапарова добровольное пожертвование во время досрочных президентских выборов в январе 2021 года. Он внес самую большую сумму – 6,6 млн сомов.

Скриншот: Factcheck.kg

Калмурзаева нет в базе минюста. Но по информации фактчекеров, он занимается бизнесом, и является владельцем ресторана «Баястан», расположенного при въезде в Ош на территории Кара-Суйского района.Ф

Фото: Kaktus.media

«Баястан» несколько раз фигурировал в скандалах: пока в стране действовали ограничительные меры на массовые мероприятия, в заведении регулярно проводили тои и оно несколько раз получало за это штрафы. На одно из таких мероприятий попал журналист Kaktus.media Марат Уралиев.

По его словам, на тое были депутаты Ошского горкенеша от партии «Бир Бол» Эсенбек Арзиев и Турдубай уулу Акылбек. После публикации видео с участием чиновников, журналиста вызвали на допрос в милицию.

Журналисты нашли в фейсбуке профиль Нурбека Калмурзаева. На его главной фотографии можно увидеть рамку в поддержку Садыра Жапарова.

В профиле мужчина указал, что является супругом Назизы Тениевой. Это та женщина, которая изображена на фото с ребенком рядом с президентом.