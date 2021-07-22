В ГУОБДД сообщили, что в результате аварии на автодороге Балыкчы — Ананьево — Каракол в селе Чырпыкты пострадали десять человек, из которых пятеро погибли.

По данным ведомства, 21 июля примерно в 22:20 машина Lexus LX470, направляясь из Бишкека в Чолпон-Ату, столкнулся с Mitsubishi Galant.

В ГУОБДД сообщили, что все пассажиры в Mitsubishi Galant погибли на месте. Это две супружеские пары и один мужчина.

Еще пять человек, ехавших на Lexus LX470, с различными травмами госпитализировали в Иссык-Кульскую территориальную больницу.

Место ДТП, фото: «Турмуш»

«Факт зарегистрирован в ЕРПП. Назначены необходимые экспертизы. Первичные медицинские освидетельствования водителя Lexus LX470 Ч.У. показали, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в ГУОБДД.

Активист и блогер Болот Ибрагимов в своём телеграм-канале опубликовал видео с места аварии. На нём собравшиеся очевидцы разговаривают на повышенных тонах с инспектором ГУОБДД и требуют их пустить к водителю Lexus LX470.

Исходя из видеозаписи, сотрудник милиции увел водителя внедорожника в другой автомобиль, чтобы над ним не совершили самосуд.