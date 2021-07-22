Исхак Пирматов Данияр НарымбаевДанияр Нарымбаев

Несколько информагентств Кыргызстана 13 июля сообщили, что экс-депутат Исхак Пирматов и экс-руководитель аппарата президента Данияр Нарымбаев госпитализированы из СИЗО ГКНБ в кардиохирургическую клинику «Бикард». Оба были задержаны по делу «Кумтора». Позже в спецслужбе сообщили, что Пирматова отпустили под домашний арест так как он заключил сделку со следствием.

В ГКНБ информацию о госпитализации в частную клинику не подтвердили и не опровергли. В самой клинике «Клоопу» ответили, что информацию о больных предоставляют только родственникам.

Но при этом, ранее в эту же клинику госпитализировали целый ряд известных бывших чиновников и депутатов, которые до этого находились в СИЗО ГКНБ.

Фото: Бикард

Арестованные экс-чиновники и депутаты стали попадать на лечение в частную клинику «Бикард» после того, как страну возглавил Садыр Жапаров, а ГКНБ его ближайший соратник Камчыбек Ташиев.

«Сердечные политики» или кого перевели из СИЗО в «Бикард»

Райымбек Матраимов

Первым переведенным в клинику задержанным стал экс-зампредседателя таможни Райымбек Матраимов, признавший свою вину в организации коррупционных схем на таможне. 18 февраля 2021 года силовики задержали и водворили его в СИЗО ГКНБ, а 24 февраля его госпитализировали в «Бикард» с гипертонией. Информацию о его лечении в «Бикарде» подтвердили в самом ГКНБ, не объясняя того, на каких основаниях он туда попал.

Тогда главный врач данным медучреждения Дамир Осмонов сообщил журналистам, что Матраимов поступил в клинику с критическим давлением. Медики утверждали, что Матраимову необходима коронарография сосудов сердца, а для этого его необходимо было стабилизировать. В итоге экс-чиновник пробыл в клинике больше месяца.

Одно из дел против Матраимов закончилось обвинительным приговором — бывшего чиновника признали виновным в коррупции и он выплатил ущерб государству в 2 млрд сомов. Другое дело по обвинениям в легализации преступных доходов в отношении Матраимова ГКНБ прекратил.

Кубанычбек Жумалиев, фото: Клооп

В конце марта ГКНБ уже сам сообщил, что депутат Кубанычбек Жумалиев, подозреваемый в коррупции и злоупотреблении должностным положением, был госпитализирован из СИЗО в «Бикард». При этом не уточнялось, сколько времени парламентарий провел в клинике.

Жумалиева обвиняли в коррупции, но позже отпустили под подписку о невыезде — он выплатил государству ущерб в 1 млрд сомов.

Мухаммедкалый Абылгазиев, официальное фото

В начале лета стало известно, что экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева перевели из СИЗО ГКНБ на лечение в эту же частную клинику. Его подозревают в коррупции по делу «Кумтора», а также в незаконном обогащении. 1 июля он еще находился в клинике.

Василий Дашков

Также 1 июля пресс-центр ГКНБ сообщил, что бывшего главу госпредприятия «Кыргыз Темир Жолу» Василия Дашкова, подозреваемого в выводе бюджетных средств, перевели из СИЗО в «Бикард».

Что известно о клинике «Бикард»?

Фото: Бикард

Частная кардиохирургическая клиника «Бикард» открылась в Бишкеке в 2016 году. В ней всего 45 коек.

Стоимость одной койки в двухместной палате ​​— 3,5 тысячи сомов, одноместная палата обходится в 5 тысяч сомов. Также имеется VIP-палата, сутки пребывания в которой стоят 7,5 тысяч сомов.

Журналисты «Клоопа» решили уточнить в клинике и в ГКНБ о том, есть ли между ними какая-то договоренность. В ГКНБ на вопросы журналистов не ответили — попросили отправить письменный запрос. На момент публикации этого материала ответ от ГКНБ на наш запрос так и не пришел.

Турдали Заиров. Фото: Бикард

При этом нам удалось связаться с директором клиники «Бикард» Турдали Заировым. Он утверждает, что никакой договоренности с ГКНБ у клиники нет.

«Мы проводим процедуры, которые необходимы: коронография, обследование. А выбирают же сами клиенты», — сказал он «Клоопу».

Обычные клиенты действительно сами выбирают, где лечиться. Однако имеют ли задержанные такие же возможности?

Что написано в правилах?

Согласно правилам оказания медпомощи в СИЗО, «при отсутствии возможности оказания необходимого вида лечения в следственном изоляторе, их направляют в медучреждения, где данный вид помощи может быть оказан».

Так, медработники СИЗО сначала определяют необходимость срочной госпитализации заключенного и затем выписывают направление в определенное медучреждение. При этом в правилах нет запрета госпитализации в частные медучреждения.

Юристка Фатима Якупбаева также подтвердила журналистам, что у задержанных нет права выбора медучреждения, в которое их этапируют из мест содержания под стражей.

Кому принадлежит «Бикард»?

В минюсте кардиохирургическая клиника «Бикард» зарегистрирована как медцентр «БИЗ НУР». Ее руководитель — Турдали Заиров. А вот учредителей трое: Бакырдин Бекбоев, главврач клиники «Бикард» Дамирбек Осмонов и сам директор клиники Турдали Заиров.

Про Бакырдина Бекбоева известно, что он в 2010 году баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Эгемен Кыргызстан» и то, что он владеет кафе-баром Pinta Pub.

Однако нашей редакции удалось выяснить, что Бакырдин Бекбоев — сын бывшего советника свергнутого президента Курманбека Бакиева Замира Бекбоева.

Замир Бекбоев. Фото: Вечерний Бишкек

Медиаэкспертка по вопросам здравоохранения Елена Баялинова в 2016 году на странице клиники в фейсбуке отметила, что Замир Бекбоев инвестировал деньги в открытие клиники «Бикард».

В интервью «Клоопу» она подтвердила, что Замир Бекбоев — один из учредителей клиники. По ее словам, она сотрудничает с «Бикардом» с самого открытия.

Что известно о Бекбоеве-старшем?

Замир Бекбоев — бывший советник президента Курманбека Бакиева. Он был в этой должности с 2005 по 2008 год.

В это же время советником Бакиева был и нынешний президент Садыр Жапаров.

В 2008 году Бекбоев стал замркуководителя администрации президента, а после был назначен вице-мэром Бишкека. Тогда градоначальником был Нариман Тюлеев.

Спустя два года он стал депутатом Жогорку Кенеша от партии «Ар-Намыс». В том же созыве был и Исхак Пирматов.

В следующих парламентских выборах Бекбоев баллотировался в депутаты ЖК от партии «Замандаш». Однако в выборах в 2015 и 2020 годах партия уже не выигрывала.

Бекбоев — гендиректор кыргызско-германского предприятия «Нью-Тэк» по производству солнечных панелей и оборудования для аккумулирования возобновляемых источников энергии.

В феврале 2021 года он стал председателем Ассоциации субъектов свободной экономической зоны (СЭЗ).

Осмонов и Заиров

Дамир Осмонов. Фото: Бикард

О втором учредителе Турдали Заирове в открытых источниках информации не так много. Известно, что он сам управляет клиникой.

А главврач «Бикарда» Дамир Осмонов часто дает интервью. Он интервенционный кардиолог и первый в Кыргызстане инвазивный аритмолог европейского образца.

В одном из своих интервью Осмонов рассказал, что получил образовании в Турции и начал работать там в больнице. Позже он переехал в Казахстан и три года лечил пациентов с болезнями сердца в Алматы.

По словам Елены Баялиновой, когда клиника открывалась Осмонова уговорили приехать в Кыргызстан.