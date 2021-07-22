Юристка Индира Саутова рассказала подробности инцидента с избиением мальчика, которого систематически избивали на сборах по дзюдо на Иссык-Куле за его национальность и религию. Она также сообщила, что в результате переговоров, все стороны конфликта пришли к примирению и родители мальчика отозвали заявление из милиции.

Тяжёлые условия для детей на сборах

По словам юристки, на сборах не соблюдались все необходимые требования и условия нахождения детей. По её словам, дети практически не мылись, их заставляли носить тяжести.

«Санитарные нормы были под вопросом, встал вопрос о подходе к тренировкам всех детей, во время которых маленькие дети с неокрепшим позвоночником работали с тяжелым грузом в виде камней, булыжников, совершали кроссы, мылись всего 1 раз в бане за весь период сборов (18 дней) и много других нарушений», — сказала она.

Саутова отметила, что в ходе разбирательств выяснилось, что эти сборы были несанкционированными — они проводились тренеркой самостоятельно без официального разрешения Национальной Федерации Дзюдо.

По её словам, во время нахождения мальчика на сборах, родители неоднократно пытались связаться с тренеркой, чтобы узнать о здоровье и состоянии ребёнка. Однако в ответ они слышали «что всё хорошо и что ребенка и тренера не надо отвлекать от процесса тренировок».

«По возвращению ребенка домой, родители обнаружили у него на лице и теле синяки, отёчность лица, шишки на голове, ребенка рвало, и была налицо общая физическая и моральная изнеможденность. По данному факту родители обратились в первую очередь к тренеру Амановой с просьбой разъяснить ситуацию, на что услышали невнятный ответ про “обычную драку детей на сборах”. Родители попросили справедливо решить ситуацию и наказать виновных, но ответа не последовало, появились лишь ответные обвинения в сторону избитого ребенка», — отметила Саутова.

По её словам, этим же днём родители обратились в 3 детскую больницу. После составления медицинского протокола и диагноза врачи передали информацию в милицию о том, что поступил ребенок с криминальной травмой.

«На протяжении нескольких дней после обращения родителей к тренеру, Амановой не дана обратная связь родителям, не было проведено разбирательства и не проведены разъяснения между детьми, в связи с чем родители приняли решение продолжить следствие», — сказала юристка.

Она отметила, что после того, как об инциденте написали ряд СМИ и случай вызвал общественный резонанс, Национальная Федерация Дзюдо связалась с родителями мальчика и взяла ситуацию на свой личный контроль.

Примирение сторон

По словам Саутовой, в результате проведённых встреч и переговоров, все стороны конфликта пришли к примирению.

«Родители отозвали своё заявление из правоохранительных органов относительно тренера, а также всех причастных к избиению ребенка. На данный момент конфликт между всеми сторонами исчерпан — родители не имеют претензий ни к кому, ребенок продолжает получать психологическую терапию и восстанавливаться от полученного стресса», — сказала юристка.

Она также сообщила, что тренерка команды «полностью признала свою вину» и попросила прощения у родителей мальчика. Женщину отстранили от должности. По её словам, с детьми, избившего мальчика и их родителями милиция провела разъяснительные работы.

Что произошло?

В июне в стране вызвал резонанс случай систематического избиения девятилетнего русского мальчика на сборах по дзюдо, которые проходили на Иссык-Куле.

Сборы длились с 5 по 22 июня. Ребенок вернулся домой 23 июня со следами избиений на теле.

Фото: 24.kg

«Выяснилось, что за неделю до окончания поездки его систематически избивали сверстники, он получил синяки и гематомы на голове. Родители связались с тренером. Она сказала, что действительно произошла драка между детьми», — рассказала Саутова.

По словам родителей, тренерка мальчика не только не оказала ему медпомощь, но и видя очевидные гематомы на теле, заставляла его тренироваться. По возвращению домой ребенка рвало, у него были головные боли.

Известно, что мальчика избивали его сверстники — толпой в 10 человек, а зачинщик убеждал ребенка, что ему за это ничего не будет из-за отца милиционера.

Адвокатесса назвала причиной избиения национальность и вероисповедание мальчика — он был единственным русским ребенком на сборах.

В Бишкеке мальчика доставили в травматологию детской больницы №3. Сообщение о телесных повреждениях у ребенка поступило в Свердловское РУВД Бишкека — так как избивали ребенка на сборах на Иссык-Куле, делом об избиении занялся ОВД Иссык-Кульского района.

Было начато досудебное производство по статье 65 «Побои» Кодекса о проступках.

Реакция властей

Родители мальчика обратились в «Лигу защитников прав ребенка», а правозащитники — к главе кабмина Улукбеку Марипову. Они попросили его взять под личный контроль дело пострадавшего мальчика. Правозащитники также попросили омбудсмена провести мониторинг других подобных спортивных мероприятий на предмет нетерпимости.

Кабмин 9 июля взял этот случай на особый контроль. Марипов поручил доложить обо всех обстоятельствах дела и в рамках расследования дать правовую оценку не только тем, кто допустил насилие в отношении ребенка, но и действиям (бездействию) должностных лиц министерства культуры. Именно минкульт, по мнению Марипова, должен был проводить профилактику по толерантности, веротерпимости и религиозной культуре.

Мониторинг исполнения своих поручений он поручил уполномоченной по правам ребенка Жыпарисе Рыспековой — она же должна принять меры по недопущению подобных случаев.

Ранее стало известно, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо семье мальчика и пригласил их в Москву.