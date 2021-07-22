Возле областной администрации Баткенской области собрались на митинг около 30 жителей села Ак-Сай. По их словам, строительство домов взамен тех, что были сожжены во время пограничного конфликта в апреле, до сих пор не началось.

Жители потребовали встречи с руководителем области Абдикаримом Алимбаевым и главой кабинета министров Улукбеком Мариповым, который сейчас находится в Баткене.

По словам местных жителей, прошло уже два месяца с момента заливки фундамента. Но с тех пор нет никаких продвижений. Также они недовольны тем, что Марипов не встретился с ними.

«Дом сгорел дотла. [Под мой дом] даже не залили фундамент. А говорили, что закончат в течение двух месяцев. Скоро зима. Я пожилой человек, куда пойду, где буду жить? Они собираются построить дом?» — задается вопросом один собравшихся аксакалов.

Жители приграничья, оставшиеся без крыши над головой, проживают в палатках — в том числе маленькие дети и пожилые люди. По их словам, днем в палатках жарко, а ночью холодно.

«Хотели встретиться, но руководитель области и Марипов уехали в другое место. Мы их ждем. Они нас обманывают и хотят сбить с намеченного пути», — сказали собравшиеся.

Митингующие сообщили, что не уйдут с территории администрации, пока Алимбаев и Марипов не выйдут к ним.

Визит Марипова в Баткен и обещания властей

Марипов прибыл в Баткен 21 июля с рабочим визитом и посетил село Максат Лейлекского района. После этого пресс-служба кабмина сообщила, что сельская школа, которая сгорела во время военного конфликта, полностью восстановлена. Также завершено строительство 10 жилых домов, процесс строительства еще 40 домов завершен на 70%.

На момент публикации материала получить комментарии у властей области по поводу недовольства собравшихся граждан не получилось.

Восстановление домов в Баткенской области

В конце апреля 140 семей в Баткенской области остались без крова в результате таджикской военной агрессии.

Правительство обещало построить дома пострадавшим, но заявило, что не станет нести ответственность за их украденное имущество.

В мае президент Садыр Жапаров во время встречи с жителями области пообещал, что «жилье будет построено в течение двух месяцев». Встреча произошла 6 мая, но через два месяца, 6 июля, строительство не было завершено.

После начала работ группа волонтеров из нескольких НПО заявила, что строящиеся дома в Баткене из легких конструкций не соответствуют требованиям безопасности.

Читать по теме: