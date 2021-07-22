Зампредседателя кабмина и министр цифрового развития Дастан Догоев на заседании Жогорку Кенеша 22 апреля сообщил, что кыргызские операторы связи были в списке шпионской программы Pegasus.

По его словам, обеспечение информационной защиты и вопросов кибербезопасности в стране находятся в полномочиях ГКНБ.

«По программе Pegasus вопрос стоит по всему миру. Наши операторы связи тоже попали в список этой программы. Необходимую информацию по этому поводу [минцифры] официально направило в ГКНБ», — сказал Догоев.

Нардеп Абдывахап Нурбаев спросил министра, прослушивал ли кто-то руководство страны и чиновников. На это Догоев ответил, что «полноценно ответить на это не может».

«Нашей страны там [в списке программы] нет, но наши операторы связи в списках этой программы есть», — сказал чиновник.

Догоев отметил, что в Кыргызстане принята стратегия по обеспечению кибербезопасности и ее реализует ГКНБ.

Что такое Pegasus?

Pegasus — это проект компании NSO Group — израильской компании «киберразведки», которая продает шпионские программы правительствам всего мира. В компании отмечают, что программное обеспечение предназначено для борьбы с преступностью и терроризмом.

Pegasus позволяет отслеживать все действия телефона — прослушивать звонки, просматривать отправку сообщений, следить за фото и любыми действиями пользователя. Программное обеспечение позволяет записывать аудио и видео на взломанном телефоне.

Ранее Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) вместе с 16-ю мировыми медиа начали публиковать проект, который рассказывает о Pegasus. Журналисты выяснили, что с помощью этой программы в десятке стран мира велась слежка за телефонами журналистов, активистов и политиков.

Также журналисты определили потенциальных клиентов компании NSO Group из 11 стран, среди которых есть и соседний Казахстан. Другие страны в списке — Мексика, Азербайджан, Венгрия, Индия, Бахрейн, Казахстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Того, Марокко и Руанда.

В списке телефонных номеров, владельцы которых могли быть целью слежки посредством Pegasus, журналисты обнаружили номера глав государств и правительств, в том числе президента Казахстана Касыма Джомарта-Токаева и президента Франции Эммануэля Макрона.

Однако на карте OCCRP, Кыргызстан не обозначен как страна «заражённая» Pegasus.

Читать по теме: Казахстан использовал шпионское программное обеспечение Pegasus для слежки за журналистами