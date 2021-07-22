11 июля. Избирательный участок №5278 г.Ош. Фото: Зарина Маматжанова / Клооп

ТИК города Ош признала прошедшие выборы в городской кенеш состоявшимися и распределила мандаты. Информацию «Клоопу» подтвердил председатель Ошской ТИК Урмат Аттокуров.

По словам Аттокурова, решение о признании выборов было принято на заседании комиссии 15 июля. В результате в Ошский городской кенеш прошли четыре партии: «Ата-Журт Кыргызстан» (19 мандатов), «Биздин Кыргызстан» (15 мандатов), «Улуттар биримдиги» (7 мандатов) и «Бир Бол» (4 мандата).

В тот же день решение ТИК было отправлено в ЦИК. Но Аттокуров отметил, что точной информации о том, кому выдан мандат, пока нет. Так как номера кандидатов, которые указывали партии в начале предвыборной гонки могут измениться.

В Центризбиркоме сообщили «Клоопу», что список кандидатов, прошедших в Ошский городской кенеш будет определен в ближайшие дни на собрании. Однако в ЦИК не смогли сказать, когда именно пройдет заседание.

Ранее ТИК Бишкека признало выборы в городской кенеш состоявшимися и опубликовала список депутатов. В Бишкекский горкенеш прошли шесть партий.

Издание Factcheck обнаружило, что почти все партии, баллотирующиеся в городской кенеш Бишкека изменили свои списки кандидатов. Например, генеральный директор рынка «Дордой» Жумабек Салымбеков, который баллотировался от партии «Эмгек» был передвинут с 44 места в списке на 10 место и получил мандат.

После объявления предварительных результатов выборов в Ошский городской кенеш три партии потребовали отменить их результаты. Представители партий заявили, что выборы прошли с нарушениями, такими, как подкуп голосов, административный ресурс и незаконная агитация.

Ранее ЦИК отменил результаты выборов 11 апреля в Ошский, Бишкекский и Токмокский горкенеши. Причиной этого решения стало использование административного ресурса, массовая регистрация избирателей, подкуп голосов и массовые нарушения закона на избирательных участках.

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