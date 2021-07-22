Депутаты Жогорку Кенеша 22 июля приняли в третьем чтении новые Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс. Теперь новые кодексы должен подписать президент.

Вместе с этим на заседании депутаты приняли в третьем чтении Конституционный закон о Генпрокуроре. Инициатором всех кодексов и закона был Генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

Еще 30 июня он вынес на первое чтение проекты новых Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов и Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях против порядка управления.

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Зулушев говорил, что они провели несколько заседаний, где обсуждали проблемы кодексов и пришли к выводу, что их нужно полностью изменить и вернуться к тем кодексам, которые использовались до 2019 года. На основе этого, в апреле 2021 года создали экспертную группу для разработки новых редакций кодексов.

Однако юристы и правозащитники неоднократно критиковали новые проекты кодексов, отмечая, что они писались за закрытыми дверями и во многом похожи на кодексы 1997 года, где было много лазеек для коррупции, давления, пыток и других нарушений закона.

Они обратились к президенту Садыру Жапарову и шестому созыву парламента отложить реформу кодексов — потому что, по их мнению, реформа противоречит посланию и поручениям президента.

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Опасения в изменении кодексов увидел и бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит. По его мнению, принятие новых кодексов приведёт к ухудшению делового и инвестиционного климата в стране.

На заседании профильного комитета парламента 14 июля он сказал, что у представителей бизнеса возникнет ощущение, что давление на них осуществляется даже больше, чем раньше.

«В частности, моя озабоченность касается того вопроса, что бизнес деятельность должна быть декриминализирована», — сказал бизнес-омбудсмен.

В ответ на этом Зулушев заявил, что бизнес-омбудсмен сделал «политическое заявление» и что предлагаемые кодексы по сравнению с действующими «со всех сторон гуманизированны».