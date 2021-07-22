Депутаты парламента на заседании 22 июля решили отправить на доработку сразу два законопроекта, инициированных президентом Садыром Жапаровым.

Речь идет о законопроектах «О местной государственной администрации» и «О местном самоуправлении».

О чем законопроекты?

Оба законопроекта инициировал глава государства Садыр Жапаров. В проекте закона «О местной государственной администрации» предлагалось усложнить привлечение акимов к уголовной ответственности.

Согласно документу, это можно было бы сделать только с согласия президента и по представлению генпрокурора. Саму должность должны сделать политической, а акимов наделить неприкосновенностью.

«Аким после прекращения своих полномочий и освобождения от занимаемой должности, не может быть привлечен к уголовной ответственности за противоправные деяния, совершенные им в период осуществления полномочий акима», — говорится в законе.

Второй законопроект, предложенный Жапаровым — «О местном самоуправлении». В нем предлагается назначать мэров Бишкека и Оша главе кабинета министров.

Согласно документу, глава кабмина* будет назначать мэров Бишкека и Оша с согласия местного городского кенеша. Во всех остальных городах главу города предлагается назначать акиму с согласия горкенешей.

*По действующему закону, мэров городов назначает городской кенеш. Сам мэр назначается на срок созыва горкенеша, который его избрал.

«Для получения согласия местного кенеша вносится одна кандидатура. Местный кенеш в течении 5 рабочих дней должен рассмотреть представленную кандидатуру по итогам которого дает согласие или отклоняет ее», — говорится в документе.

При этом, если за эти пять дней кандидатуру не рассмотрят, считается, что согласие по кандидату дали. Если кандидатуру отклонили, то аким и глава кабмина назначают на должность мэра самостоятельно.

Оба законопроекта депутаты отправили на доработку на фоне информации о том, что 21 июля Жапаров провел встречу с парламентариями в своей госрезиденции.

Позже стало известно, что президент и депутаты обсуждали выборы Жогорку Кенеша. При этом встречу официально не анонсировали ни в пресс-службе президента, ни в пресс-службе парламента.