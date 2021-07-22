В парламенте отправили на доработку проект конституционного закона «О кабинете министров», который предложил президент Садыр Жапаров.

Докладчицей от его имени выступила министресса юстиции Асель Чынбаева — она пояснила, что законопроект позволит привести юридическую базу Кыргызстана в соответствие с новой Конституцией.

Однако депутаты возмутились тем, что у них отнимают право влиять на происходящее в кабмине — они смогут только заслушивать отчет органа об исполнении бюджета. По Конституции, парламентарии сейчас могут одобрить членов кабмина и его председателя, но назначать в итоге их будет президент.

Законопроект же предлагает дать право президенту назначить самостоятельно этих чиновников, даже если парламентарии будут голосовать против их кандидатур.

Подотчетен кабмин будет только президенту. Снять с должности члена кабмина или его председателя тоже сможет только президент. Одна из причин увольнения в проекте — «несогласие с принципами внутренней и внешней политики государства, определяемых президентом».

При этом в проекте закона указано, что члены и председатель кабмина должны получить неприкосновенность — ее будет снимать лично президент.

Но даже если неприкосновенность и снимут, арестовать и посадить в СИЗО ГКНБ или просто в СИЗО члена кабмина или председателя по законопроекту нельзя — если у него есть хоть одна госнаграда, это обеспечит ему домашний арест.

Разбираемся, что еще не устроило депутатов в проекте закона.

«Самокастрация»

Депутат Дастан Бекешев нашел в документе множество несостыковок и заявил, что он «слишком сырой».

«В проекте много ошибок, нужно рассмотреть отдельно, возможно, посвятить целый день. Хочу напомнить, когда мы принимали Конституцию, парламент себя кастрировал», — сказал нардеп.

*По новой Конституции исполнительная власть находится только в руках президента, который сам определяет структуру и состав кабмина.

Юристы из правозащитной клиники «Адилет» и других объединений говорили еще на этапе общественного обсуждения, что из-за прописанных функций президента может появиться «опасный» дисбаланс в системе сдержек и противовесов. Однако услышаны не были. Остались без изменений в проекте Конституции, который написало Конституционное совещание, и положения, ослабляющие роль парламента и уничтожающие возможность политической оппозиции в нем.

«Своя бригада»

Депутатка Наталья Никитенко напомнила, что когда обсуждали новую Конституцию, то она не «слышала такой большой критики». Хотя и было очевидно, что в ней «была разрушена система сдержек и противовесов».

«Я считаю, что это на самом деле какая-то диверсионная попытка сломать систему государственного управления. Иначе я назвать это не могу. Поскольку парламент становится нотариальной конторой, которая лишается всякого смысла и логики», — отметила она.

По ее словам, Жогорку Кенеш будет «функционально обезглавлен» этим законом.

«По сути создается условие для того, чтобы создать свою — не скажу, что политическую элиту — а, условно говоря, свою бригаду, которая будет назначаться по вертикали вплоть до акимов. Это такая неприкосновенная группа людей. А вы уверены, что она будет соответствовать каким-то квалификационным требованиям, тем более, ожиданиям народа? А снять их практически никто не сможет ни на уровне местных кенешей, ни на уровне Жогорку Кенеша», — заключила Никитенко.

«Конец парламентаризма»

Каныбек Иманалиев возмутился, что при этом законопроекте парламент вообще будет «не нужен».

«Это правительство, которое ослабит государственную структуру, будет давать отчет только президенту. Последние 30 лет такого не было. Если правительство не будет давать отчет, то и парламент не нужен. Если эта статья останется в таком виде и обсуждать нечего будет. Это статья разрушит парламентаризм», — отметил он.

Сайдулла Нышанов отметил, что уже был депутатом при президентской форме правления. Но тогда выбор членов кабмина зависел от парламента. Сейчас же президента «ведут в неправильном направлении».

«Мы утверждали членов правительства по одному. Если кандидат трижды не прошел в ЖК, то зачем его снова вносить? Тогда просто пропишите, что президент сам ставит. Тогда парламент не нужен вовсе. В мире демократия, все двигаются вперед. А такие министры, как вы, ведете президента в неправильном направлении», — добавил он.

«Принимается под влиянием двух человек»

Депутат Жанар Акаев отметил, что «нельзя писать законы, смотря на амбиции человека». По его словам, «законопроект принимается под влиянием двух человек»*.

«В этом законопроекте пишут, что ГКНБ не может задерживать их [членов и главу кабмина] без согласия президента. Члены правительства, вы пишете законопроект под двух человек, которые стоят у власти. Один задерживает всех, теперь он должен получить разрешение у другого, чтобы задерживать. Вот и весь смысл этого законопроекта», — сказал Акаев.

*Контекcт: Садыр Жапаров назначил своего соратника и друга Камчыбека Ташиева главой ГКНБ в тот же день, когда получил полномочия главы государства после отставки Сооронбая Жээнбекова. Тогда Жапаров был одновременно исполняющим обязанности президента и премьер-министром.

Красная книга для членов кабмина

Депутат Рыскелди Момбеков тоже напомнил о том, что о последствиях новой Конституции в парламенте говорилось, но никто не слушал и ее массово одобрили.

«Коллеги, когда принимали Конституцию, мы тут выходили, кричали, что последствия будут именно такие, но вы тогда приняли ее. И вот сейчас возмущаетесь — то вам не так, это вам не так. Так вам и надо! Получили по заслугам! Сейчас уже ничего нельзя изменить», — напомнил Момбеков.

Кроме того, нардеп отметил, что законопроект противоречит декларируемой борьбе с коррупцией.

«Вот вы пишете — если у члена кабинета министров имеются госнаграды, то нельзя его задержать. У любого министра как минимум есть почетная грамота. Акылбек Жапаров, например, заслуженный экономист Кыргызстана. И если никого из них нельзя посадить, то как вы собираетесь бороться с коррупцией? И привлекать к ответственности их можно будет только с согласия президента», — задался вопросом он.

Момбеков в итоге предложил не мелочиться и создать единую «Красную книгу» для чиновников.

«Давайте тогда уже внесем членов кабмина в “Красную книгу”. Там перечислены редко встречающиеся животные, а мы напишем: “Редко встречающиеся экземпляры людей. Их нельзя критиковать и привлекать к ответственности”», — сказал он, добавив, что такой законопроект «нельзя показывать» другим людям, иначе над страной «будут смеяться одним местом».

Законопроект в итоге отправили на доработку.

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