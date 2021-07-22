Президент Садыр Жапаров инициировал в парламенте законопроект «О местном самоуправлении», который предлагает назначать мэров Бишкека и Оша главе кабинета министров.

Проект закона опубликован на сайте главы государства.

Как это будет работать в городах?

Согласно законопроекту, глава кабмина* будет назначать мэров Бишкека и Оша с согласия местного городского кенеша. Во всех остальных городах главу города предлагается назначать акиму с согласия горкенешей.

*Согласно действующему закону, мэров городов назначает городской кенеш. Сам мэр назначается на срок созыва горкенеша, который его избрал.

«Для получения согласия местного кенеша вносится одна кандидатура. Местный кенеш в течении 5 рабочих дней должен рассмотреть представленную кандидатуру по итогом которого дает согласие или отклоняет ее», — говорится в документе.

При этом, если за эти пять дней кандидатуру не рассмотрят, считается, что согласие по кандидату дали. Если кандидатуру отклонили, то аким и глава кабмина назначают на должность мэра самостоятельно.

В новом законопроекте также прописано, что полномочия мэра не будут связаны со сроком городского кенеша, сменой акима или главы кабмина. Освободить от должности мэров смогут только акимы. Однако мэров Бишкека и Оша сможет уволить лишь глава кабмина.

Как будут избирать глав айыл окмоту?

Проект закона также прописывает и порядок избрания глав айыл окмоту. В документе предлагается, чтобы главы айыл окмоту назначали акимы с согласия депутатов местного кенеша. Аким также сможет и освободить главу айыл окмоту с должности.

Сроки глав айыл окмоту, как в случае с мэрами городов, не будет связан со сроком местных кенешей. Для одобрения местным кенешем вносится одна кандидатура.

В свою очередь местный кенеш должен в течение пяти рабочих дней рассмотреть эту кандидату и дать свое согласие или отказать. Если за это время кандидатуру не рассмотрят, то будет считаться, что согласие дано и аким назначит мэра сам.

Согласно действующему закону, глав айыл окмоту назначает горкенеш тайным голосованием на срок своего созыва.

Однако депутаты во время заседания 22 июля решили отправить проект закона на доработку.