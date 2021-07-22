Мэр города Исфары Баховаддин Баходурзода в интервью «Радио Озоди» (таджикская служба «Радио Свобода») сообщил, что местные власти установили камеры видеонаблюдения возле водораспределительного пункта «Головной».

Замполпреда президента Кыргызстана в Баткенской области Маруфхан Тулаев в свою очередь отметил, что видеокамеры на территории Кыргызстана не устанавливали.

В конце апреля именно из-за спора о камерах вокруг водозабора начался конфликт, который позже перешёл в вооруженное противостояние.

Что сказал мэр Исфары?

По словам Баходурзода, 19 июля городские власти на сей раз установили камеры видеонаблюдения не на электрическом столбе, а на дереве в десяти метрах от «Головного».

«Для чего нужны камеры видеонаблюдения? Для контроля за распределением воды и замера уровня воды. Камеры вовсе не определяют границу между странами. Что касается водозабора “Головной”, стороны строго выполняют взятые на себя обязательства в соответствии с подписанным соглашением», — отметил он.

«Радио Озоди» сообщило, что 19 июля их корреспондент побывал в районе водозабора, но таджикские военные не разрешили ему видеосъемку.

Что говорят власти Баткена?

Тулаев сообщил, что «Головной» патрулируют кыргызские военнослужащие.

«На месте предыдущего конфликта, на объекте “Головной”, не установлено видеонаблюдение. Оно и не будет установлено, мы не допустим этого. “Головной” в настоящее время находится под наблюдением кыргызских военнослужащих. Таджикская сторона не уведомляла нас об установке видеонаблюдения. Возможно, камеры установлены на территории Таджикистана, на участках, где расположены военные», — сказал Тулаев.

Вооруженный конфликт

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля и продлился до 1 мая. В начале конфликта две страны тогда обвинили друг друга.

Водозабор «Головной»

Погранслужба Кыргызстана тогда сообщила, что причиной конфликта стали «провокационные действия таджикской стороны». По их данным, таджикский граждане тогда попытались погрузить гравий на «Головном» и установить там камеры видеонаблюдения без какого-либо договора.

Полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев говорил, что губернатор Согдийской области пообещал убрать камеры послужившие поводом для конфликта, но аким Исфаринского района отказался подчинится приказу руководства.

*«Головной» расположен вблиз села Кок-Таш в начале Торткульского водохранилища, которое было построено в 1972 году на территории Баткенской области. Водохранилище обеспечивает водой 11 тысяч гектаров пахотных земель в Баткенском районе и городе Баткен во время полива.

Погранслужба Таджикистана же заявила, что конфликт 28 апреля произошел «при подстрекательстве граждан Кыргызской Республики во главе с председателем района Баткен Оразовым Акылбеком».

29 апреля ситуация обострилась и события переросли в вооруженный конфликт. Власти обеих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось. Окончательного прекращения огня удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

В тот же день власти двух стран сообщили о возбуждении уголовных дел.

Генпрокуратура Таджикистана завела два дела по статьям «Развязывание или ведение агрессивной войны» и «Убийство двух или более лиц». Как утверждает Генпрокуратура, уголовные дела заведены, так как во время конфликта граждане Кыргызстана при поддержке военных «совершили вооруженное нападение на местное население, объекты инфраструктуры и пограничные пункты Таджикистана».

Генпрокуратура Кыргызстана обвинила военных Таджикистана в агрессии к мирному населению Кыргызстана и отметила, что вооруженные силы таджикской стороны «целенаправленно атаковали безоружное мирное население КР».

В надзорном органе тогда сообщили, что все факты зарегистрированы в ЕРПП по статьям «Массовые беспорядки», «Преступления против мира», «Хулиганство», «Уничтожение или повреждение чужого имущества», «Незаконное пересечение государственной границы» и «Убийство».

В результате вооруженного конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек, а пострадали 154. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших таджикистанцев и 87 раненных.

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Как жители Баткена пострадали от военной агрессии Таджикистана. Инфографика

В начале июня ряд кыргызстанских правозащитников, общественных организаций и юристов обратился к прокурору Международного уголовного суда (МУС). Они просили инициировать расследование действий военнослужащих и главнокомандующих Таджикистана «по факту совершения военных преступлений против мирного населения» Кыргызстана.

15 июня стало известно, что его зарегистрировали в канцелярии МУС. Однако администрация президента Жапарова обвинила правозащитников в «создании напряженности» между Кыргызстаном и Таджикистаном.