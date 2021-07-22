Глава МИД России Сергей Лавров в интервью ИА «Интерфакс» опроверг информацию о том, что президент страны Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Джозефу Байдену совместное использование военных баз в Центральной Азии.

Ранее издание «Коммерсант», ссылаясь на источники, сообщило, что Путин на встрече в Женеве 16 июня предложил Байдену совместно использовать военные базы в Кыргызстане и Таджикистане, чтобы «скоординировать действия на афганском направлении».

Что сказал Лавров?

Глава МИД отметил, что не может «пригласить американцев на базы, которые являются частью коллективных сил реагирования ОДКБ*» без ведома союзников.

*В ОДКБ входят Кыргызстан, Казахстан, Россия, Таджикистан, Армения и Беларусь. Организация создана в целях «укрепления мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиты на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов организации».

«В отличие от только что обсуждавшегося нами примера, когда одна сторона решает за двадцать восемь, мы ведем себя в соответствии с нашими обязательствами. Не можем приглашать на базу, которая является частью сил ОДКБ, без ведома наших союзников», — сказал он.

По словам Лаврова, в другом формате Россия готова «содействовать успокоению ситуации и обмениваться информацией о реальном положении дел “на земле” в Афганистане».

«Информацией, которую мы получаем через наши базы, также располагают наши союзники, а они напрямую участвуют в переговорных процессах. Эти сведения могут быть полезны для всех тех, кто хочет реально помочь замирению “на земле”. Пока такого замирения никто не добился. Активно спонсировавшиеся американцами политические переговоры результата не дали. Они будут продолжены, как я понимаю. Это уже хорошо. Сотрудничать — да, обмениваться информацией — да, но не более того», — отметил он.

Российские военные базы в Центральной Азии

В Таджикистане расположена 201-я российская военная база, а гарнизон дислоцирован в городах Душанбе и Бохтар. Это крупнейший военный объект России за ее пределами. В состав базы входят мотострелковые артиллерийские, разведывательные, зенитно-ракетные и другие подразделения, а также авиагруппа.

В российскую военную базу в Кыргызстане входит несколько объектов: авиабаза «Кант» в городе Кант, испытательная база в городе Каракол, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.

Авиабаза «Кант» действует с 2003 года. Там базируются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ.

Что происходит в Афганистане?

Ситуация с радикальными боевиками «Талибан»* в Афганистане ухудшилась в мае 2021 года сразу после того как США и их союзники начали вывод своих войск из Афганистана.

*«Талибан» — радикальное исламское движение признанное в Кыргызстане террористическим.

По данным июньского доклада Совета Безопасности ООН, за несколько недель движение взяло под контроль 50-70% территории Афганистана вне крупных городов и 57% районных центров.

За это время конфликт получил резонанс во всем мире. На него также обратили внимание и страны, граничащие с Афганистаном — Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Таджикистан и Узбекистан в конце июня начали укреплять свои границы с Афганистаном. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тысяч военных для укрепления госграниц. Таджикистан также обратился к членам ОДКБ за поддержкой в укреплении границ.

Узбекистан в конце июня после активизации боевиков «Талибана» в Афганистане объявил о начале проверки боевой готовности своих войск. Минобороны республики также заявило о проведении крупных тактических учений в ближайшее время.

Затем 8 июля глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что таджикской стороне окажут поддержку в случае необходимости, так как обе страны входят в ОДКБ.

А 22 июля в Таджикистане прошло однодневное войсковое учение «Марз -2021». В нём по всей стране приняли участие более 100 тысяч солдат и офицеров силовых структур, а также порядка 130 тысяч резервистов национальной армии.

Сами учения транслировались по всем таджикским государственным телеканалам и радио.Президент страны Эмомали Рахмон в своем выступлении сказал, что такие масштабные воинские учения проводятся впервые в истории за годы независимости Таджикистана и связаны они с обострением обстановки в соседнем Афганистане.

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