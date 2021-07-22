Рахманжан Атаджанов. Фото: “Турмуш”.

Рахманжан Атаджанов выиграл суды по делу о восстановлении его в должности вице-мэра Узгена. С 8 июля он приступил к работе.

Атаджанов ушёл с поста вице-мэра после октябрьских событий в 2020 году. Тогда он заявил, что его вынудили подписать заявление об увольнении по собственному желанию неизвестные спортсмены. По данному факту он обращался с заявлением в милицию, но там установить их личности не смогли.

«Так как свое увольнение я посчитал необоснованным, обратился с иском в Узгенский районный суд. В феврале 2021 года вынесли решение в мою пользу — приказ был признан незаконным. Далее мэрия города Узген обращается с апелляционным заявлением в Ошский областной суд. В начале июля областной суд оставил в силе решение районного суда», — рассказал чиновник.

До этого и.о. вице-мэра Узгена был Азизилло Мавлянов.

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Октябрьские события

5 октября 2020 года в Бишкеке начались демонстрации за отмену итогов парламентских выборов, которые переросли в массовые столкновения между протестующими и силовиками.

В результате столкновений погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу, а сотни человек получили ранения. Среди них есть и те, кто лишился глаз и конечностей.

По официальной информации, медицинскую помощь получили более тысячи людей.

К ночи Белый дом был захвачен протестующими и они начали освобождать находившихся в заключении политиков, в том числе бывшего президента Алмазбека Атамбаева и политика Садыра Жапарова.

Садыр Жапаров быстро активизировал своих сторонников и захватил власть путем угроз депутатам парламента и даже президенту. Позже президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку ради стабильности в стране.

Жапаров силой добился того, чтобы парламент назначил его премьер-министром — это удалось сделать только с третьего раза. Также он стал и.о. президента, путем угроз ликвидировав мешавшего ему спикера парламента. После выборов в январе 2021 года Жапарова избрали президентом.

Именно его соратники в первую очередь получили должности на высоких постах.

То, как хваткие политики пришли к власти на молодежной волне, пока волонтеры убирали последствия митингов, а дружинники охраняли город от вероятных мародерств, конечно, разачаровало многих участников протеста. О том, что молодежь использовали, сказал певец Мирбек Атабеков, впервые вышедший на митинг после того, как были озвучены итогов выборов. Он же вошел в молодежный совет из представителей творческих профессий — они были недовольны раздербаниванием должностей старыми политиками и требовали люстрации. Он же стал объектом травли фейков, троллей и провластных телеканалов.