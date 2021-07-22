Издание Kaktus.Media сообщило, что территориальная комиссия Токмока 22 июля приняла решение снять с выборов партию «Эл Биримдиги».

Предварительной причиной назван подкуп. В пресс-службе Центральной избирательной комиссии сообщили журналисту «Клоопа», что документов на рассмотрение по партии «Эл Биримдиги» пока не поступали.

Также Kaktus.Media ранее сообщало, что ГУВД Чуйской области зарегистрировало факт подкупа со стороны агитатора «Эл Биримдиги». В милицию обратились из-за подкупа представители партий «Эмгек» и «Асыл Мурас Жаштар».

Повторные выборы в горкенеш Токмока прошли 11 июля 2021 года. По предварительным итогам голосования, в Токмокский горкенеш прошли пять партий: «Бирге-Вместе», «Эмгек», «Асыл Мурас-Жаштар», «Патриот Ынтымагы» и «Эл биримдиги».

В итоге «Бирге-Вместе» получила 9 мандатов, «Эмгек» — 8, «Асыл Мурас-Жаштар» и «Патриот Ынтымагы» — по 5 мандатов, а «Эл биримдиги» — 4.

Позже партии «Эмгек» и «Асыл Мурас-Жаштар» подали заявление в Токмокскую ТИК о том, что не на всех избирательных участках был произведен ручной подсчет голосов. В итоге 16 июля 2021 года Токмокская ТИК приняла решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей на всех избирательных участках города.

Но ЦИК 18 июля отменила решение Токмокской ТИК о проведении пересчета голосов на всех участках города.