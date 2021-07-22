Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли двенадцать пациентов с COVID-19.
- Бишкек — 6;
- Чуйская область — 4;
- Нарынская область — 1;
- Баткенская область
По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 217 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Также за сутки выявили 1 169 новых случаев заражения коронавирусом.
- Бишкек — 760;
- Ош — 13;
- Чуйская область — 132;
- Ошская область — 31;
- Таласская область — 12;
- Нарынская область — 17;
- Иссык-Кульская область — 52;
- Джалал-Абадская область — 76;
- Баткенская область — 76.
Всего за время пандемии в Кыргызстане выявили 153 878 случаев заражения COVID-19.
Штаб сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 1 837 человек. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 130 742 пациентов.
За сутки среди медиков выявили 29 новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 6 267 медработников, из которых выздоровели всего 5 499 медиков.
Штаб сообщил, что на 22 июля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 4 356 пациента, из них 226 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 16 009 человек лечатся амбулаторно.
Также замминистра здравоохранения Жалалидин Рахматуллаев на брифинге 22 июля сообщил, что с начала кампании вакцинации в стране первой дозой привиты свыше 292 тысяч человек, из них вторую дозу получили 101 639 кыргызстанцев.