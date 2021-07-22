Депутаты парламента 22 июля приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». Инициатором законопроекта является сам глава государства Садыр Жапаров.

За проголосовали — 99 нардепов, против — 7.

Во время обсуждения несколько депутатов отметили, что законопроект надо доработать и назвали его «сырым». Но некоторые депутаты сообщили, что во время встречи в госрезиденции 21 июля обещали Жапарову поддержать инициируемый им законопроект в нынешнем виде.

«Мы обещали поддержать законопроект. Поддержим. Если в режиме второго чтения начнутся игры, то тогда и выскажите свое мнение. Сегодняшнюю свою позицию тогда сможете сказать», — сказал Алтынбек Сулайманов.

Что изменится, если законопроект примут?

29 мая на сайте президента опубликовали законопроект «О внесении изменений в закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша».

Так согласно нему, кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша будут выдвигаться от политической партией либо путем самовыдвижения. По новой Конституции, количество нардепов сократилось со 120 до 90.

В законопроекте предлагается 55 мест в парламенте отдавать депутатам от политпартий, которые будут выдвигаться по партийным спискам по единому избирательному округу, а 35 кресел — самовыдвиженцам, которые пойдут на выборы от одномандатных округов. Самовыдвиженцы могут идти как от партии, так и выдвигать свою кандидатуру отдельно.

Единый избирательный округ — это весь Кыргызстан. Одномандатный же округ будут формировать территориальные избирательные комиссии, после чего округ должна утвердить ЦИК. Одномандатные округа образуются из расчета 100 тысяч избирателей — допускается отклонение в 15% от этой цифры.

«Кандидат, выдвинутый политической партией по одномандатному округу, не может состоять одновременно и в списке кандидатов политической партии, выдвигаемом по единому округу», — говорится в справке-обоснования к проекту закона.

Список кандидатов партии утверждается на ее съезде, при этом в законе остаются 30% квоты для женщин «не только при регистрации списка кандидатов в ЦИК, но и при распределении мандатов».

Одномандатников, в законопроекте предлагается избирать по мажоритарной системе. Это означает, что избранным признается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по округу.

Для самовыдвижения по одномандатному округу кандидату потребуется собрать как минимум 100 избирателей. Он будет считается выдвинутым, если за него проголосуют более половины участников собрания.

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