Депутат Дастан Бекешев в своем фейсбуке рассказал о том, как прошло внеочередное заседание парламента.

В повестке дня на сайте парламента было обозначено более двадцати проектов законов, которые нужно было рассмотреть в первом, втором и третьем чтениях. Депутаты приняли их, практически не обсуждая.

«Вчера парламент включил режим “бешеного принтера” и издал множество законов. Недочеты некоторых законов вы прочувствуете в октябре», — заверил нардеп.

Говорит, материалов было больше, чем в «Войне и Мире» Льва Толстого.

Заседание в режиме «бешеного принтера» Вчера парламент включил режим «бешеного принтера» и издал множество законов.... Опубликовано Дастаном Бекешевым Четверг, 22 июля 2021 г.

Что рассказал Бекешев

По его словам, заседание было хаотичным. Только повестку утверждали «минут двадцать».

«В повестке первыми оказались законопроекты, инициированные президентом. То, что они инициированы президентом, еще не значит, что он их сам писал и целиком и полностью прочитал. Идеями фонтанировали в администрации президента, а вручили защищать законопроекты министру юстиции», — отметил депутат.

На обсуждение и отправку на доработку проектов «от имени президента» ушло полдня.

«После полудня стали рассматривать 5 законопроектов, который инициировал Генеральный прокурор. Если вы решитесь прочитать Уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс о нарушениях, закон о вступлении в силу этих кодексов и конституционный Закон о прокуратуре за пару дней, то у вас не получится. Материалов было больше, чем книга «Война и мир». Зато парламентарии рассмотрели вопросы за пару часов. Причем задавались вопросы не касающиеся законопроектов, а отдельных уголовных дел. Некоторые даже похвалили за работу прокурора», — подчеркнул Бекешев, добавив, что позже «все кодексы и законы генерального прокурора были приняты».

Сам Бекешев в отведенное время для выступления успел поднять вопросы упразднения ответственности за лжепредпринимательство, декриминализацию употребления легких наркотиков, проблемы с быстрым вступлением в силу новых кодексов, невозможности трудоустройства жен прокуроров органами местного самоуправления и слабой возможности привлечь к ответственности прокуроров.

«После 4 часов вечера мы приступили к голосованию и около часа принимали законы. Были приняты ряд кредитных соглашений по строительству кольцевой дороги вокруг Ыссык-Куля, 5 законопроектов по судебной системе, в первом чтении прошел законопроект о выборах депутатов и много других законопроектов. После голосования мы продолжили рассматривать законопроекты. Они все вносились и вносились в повестку дня», — сообщил Бекешев.

Отдельно он остановился на принятом сразу в трех чтениях законопроекте о создании государственной базы данных IMEI кодов. Согласно этому закону, по словам Бекешева, каждое устройство будет вбиваться в базу данных и при необходимости любого кыргызстанца можно будет отследить. Бекешев был единственным депутатом, который проголосовал против проекта.

«Было еще много законопроектов, но об этом придется писать и писать. Мы завершили свое заседание ближе к 9 часам вечера, проголосовав за очередную порцию законов. Следующая неделя опять в режиме “бешеного” принтера», — заключил он.

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