В Бишкеке 23 июля возле Дома правительства прошел митинг. По данным издания «Апрель», вышедшие на акцию протеста требовали отставки генпрокурора Курманкула Зулушева.

Так же они потребовали привлечь к ответственности «продажных и недобросовестных прокуроров и судей».

Фото: «Апрель»

Вышедшие на акцию протеста пожаловались на то, что прокуроры и суды нарушают их права и закон, а прокурор бездействует.

По словам митингующих, они стоят уже неделю и за это время никто к ним не вышел. Они обратились к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой обратить внимание на их проблемы. Также они просят, чтобы глава государства их принял.

«Не верьте отчётам генпрокурора, которые он даёт в парламенте […] Не верьте отчётам и председательницы Верховного суда […] Вы поставили не тех людей, вам нужно очень быстро поменять кадры. Поставьте [на должности] тех, кого мы вам скажем, если не знаете, кого назначить […] Мы просим, чтобы вы нас лично приняли», — обратился один из митингующих к президенту.

По словам другого митингующего, суд незаконно отобрал у него имущество. В отношении судей после этого начали досудебное производство еще при экс-президенте Сооронбае Жээнбекове.

Однако его так и не довели до конца, потому что нынешний генпрокурор «прикрывает» этих судей.

Кто такой Курманкул Зулушев?

Курманкул Зулушев был назначен генеральным прокурором 21 октября 2020 года после смены власти в стране. На этот пост его назначил премьер-министр и и.о. президента Садыр Жапаров. На выборах в седьмой созыв парламента осенью 2020 года Зулушев баллотировался от партии Камчыбека Ташиева «Мекенчил».

С 2000 года Зулушев работал на разных должностях в органах прокуратуры, а затем стал судьей. С 2007 занимал должность судьи Сокулукского района Чуйской области, в 2013 году был избран заместителем председателя Бишкекского городского суда.

В том же году Зулушев вел дело Камчыбека Ташиева, Садыра Жапарова и Таланта Мамытова, которых обвиняли в попытке захвата власти. Тогда еще действующий президент Алмазбек Атамбаев освободил его и судью Медербека Сатиева от должности за нарушение закона при рассмотрении дела.

Зулушев и Сатиев состояли в коллегии судей, которые вынесли оправдательный приговор трем депутатам парламента от фракции «Ата-Журт» – Камчыбеку Ташиеву, Садыру Жапарову и Таланту Мамытову. Их обвиняли в насильственном захвате власти — Ташиев попытался перелезть через забор Белого дома во время митинга по золоторудному месторождению «Кумтор».

В 2015 году он участвовал в выборах от «Республики — Ата-Журт», но не принес голосов для партии. Зулушев дошел до Верховного суда и отстоял свое право быть депутатом.

Как депутат он запомнился своей инициативой по проведению референдума о том, какая в стране должна быть форма правления. Выбор он предложил сделать между парламентской и президентской формой правления.

Он обосновал свою инициативу тем, что во всех редакциях Конституции Кыргызстана уже были прописаны готовые формы правления. В итоге граждане не голосовали за форму правления отдельно, а голосовали за основной закон страны.

Согласно его законопроекту, референдум планировался 4 октября – в день выборов в парламент страны. После того, как законопроект раскритиковали, Зулушев заявил, что выдвинул его по своей инициативе и «не исполняет указ властей».

В 2018 году он вместе с Исхаком Масалиевым выступил инициатором законопроекта о снятии неприкосновенности с экс-президентов — депутаты считали, что закон «О деятельности президента» противоречит Конституции страны.

Этот законопроект и стал основой для снятия неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева. Вскоре его лишили и неприкосновенности, и статуса экс-президента.