Министр внутренних дел Улан Ниязбеков 23 июля провел совещание с руководством управлений по обеспечению безопасности дорожного движения по Чуйской области и патрульной службы милиции Бишкека.

На совещании Ниязбеков раскритиковал их работу и заявил, что теперь работа ГУОБДД будет организована в три смены.

«Персонально закрепите дорожные участки каждому сотруднику. На въезде, выезде и в центре каждого села сотрудники должны проводить мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Весь аппарат ГУОБДД в полном составе должен выйти на дорогу», — заявил Ниязбеков.

Он предупредил, что руководство ведомств, если за короткий срок не произойдет изменений в безопасности на дорогах, то руководителям «придется уйти».

«Повысить качество агитационно-пропагандистской работы, связанной с укреплением безопасности движения и спасением жизни людей […] Выпускайте специальные ролики, помните, что наша цель спасти жизни наших граждан, это мое последнее предупреждение вам», — сказал глава МВД.

Он добавил, что лично возьмет на контроль исполнение всех своих поручений по обеспечению безопасности на дорогах.

Ниязбеков провел совещание по поручению президента Садыра Жапарова. Ранее он поручил МВД усилить рейды по выявлению пьяных водителей. Он также поручил МВД усилить профилактику в Иссык-Кульской области, а также по дороге в регион и обратно.

Президент и глава МВД сделали свои заявления на фоне информации, что за последний несколько дней в Бишкеке, Чуйской области и по дороге в Иссык-Кульскую область произошли крупные аварии со смертельным исходом.

Так, 22 июля в Кеминском районе Чуйской области в результате аварии погибли шесть человек.В милиции сообщили, что водитель одной из машин, которые врезались друг в друга, был пьян.

В тот же день на автодороге Балыкчы — Ананьево — Каракол в селе Чырпыкты 22 июля столкнулись еще две машины — один из водителей был пьян. В результате ДТП погибли пять человек, еще десять пострадали.