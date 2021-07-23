Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала Кыргызстан провести тщательное и независимое расследование смерти правозащитника Азимжана Аскарова.

Он умер в заключении 25 июля 2020 года от острой дыхательная недостаточности, которая развилась на фоне двусторонней тотальной пневмонии.

Ранее Государственная служба исполнения наказаний (ГСИН) прекратила расследование обстоятельств смерти правозащитника.

Что требуют в HRW?

В организации напомнили, что согласно досудебному производство причиной смерти Аскарова стали осложнения, вызванные COVID-19 и фактов недозволенного обращения с ним в колонии не выявили.

Но правозащитники отметили, что эффективность расследования вызывает вопросы, так как его проводила ГСИН. Это то же ведомство, которое отвечает за условия содержания и лечения в местах лишения свободы.

«Вызванные коронавирусом осложнения, возможно, и сыграли свою роль в том, как именно умирал Аскаров, но настоящей причиной его смерти стало его 10-летнее несправедливое пребывание за решеткой, которое усугублялось систематической халатностью и отказом в медицинской помощи со стороны властей. У властей есть обязательство по проведению эффективного — то есть по-настоящему независимого — расследования всех обстоятельств его смерти и по привлечению к ответственности лиц, чьи решения и действия привели к такому трагическому исходу», — сказала исследовательница HRW по Центральной Азии Сыйнат Султаналиева.

В организации добавили, что у них в распоряжении есть копия постановления досудебного производства проводившегося ГСИН больше 10 месяцев — следствие прекратили 21 мая 2021 года.

«В документе указано, что с учетом сложной эпидемиологической ситуации в Кыргызстане в тот период и на фоне взрывного роста случаев коронавирусной пневмонии в 2020 году в смерти Аскарова отсутствует состав преступления, в силу чего отсутствуют лица, подлежащие привлечению к ответственности. На этом основании следователь ГСИН закрыл дело», — говорится в заявлении HRW.

В организации сообщили, что правозащитная организация «Бир Дуйно» обжаловала это решение ГСИН в Свердловском райсуде Бишкека как незаконное. Но суд 1 июля отказал в удовлетворении жалобы, сославшись на пропущенные процессуальные сроки для ее подачи.

«В ”Бир Дуйно” говорят, что подали жалобу в пределах установленным законом сроков и что намерены обратиться в дисциплинарную комиссию с жалобой на действия судьи, который вынес решение, и обжаловать само решение в Бишкекском горсуде», — сообщили в HRW.

Правозащитники считают, что Кыргызстан должен «незамедлительно исполнить свое обязательство по проведению эффективного независимого расследования смерти Аскарова и привлечь к ответственности причастных к ответственности». Кроме того, в организации подчеркнули, что правительство страны должно выполнить решение Комитета ООН по правам человека от 2016 выплатив компенсацию семье Аскарова и посмертно реабилитировать его.

В HRW отмечают, что международные партнеры Бишкека, в том числе Евросоюз и США, должны требовать от правительства исполнения этих обязательств.

«Аскаров с самого начала не должен был оказаться за решеткой, и его смерть останется темным пятном на репутации Кыргызстана по правам человека до тех пор, пока допущенная несправедливость не будет исправлена. Международное сообщество не должно выпускать Кыргызстан из фокуса своего внимания, пока Бишкек не исполнит своих обязательств в этом деле», — подчеркнула исследовательница HRW по Центральной Азии.

Кто такой Аскаров?

Азимжан Аскаров — один из самых известных правозащитников Кыргызстана — провел в заключении последние 10 лет своей жизни. Аскарова задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана.

Азимжан Аскаров на суде

Его обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера». Затем 15 сентября 2010 года суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.

25 июля 2020 года стало известно о смерти Аскарова в заключении. Смерть правозащитника подтвердили его коллега, правозащитница Толекан Исмаилова, а также адвокат Валерьян Вахитов.

Аскарову было 69 лет и в последние дни перед смертью его здоровье значительно ухудшилось.

Хотя адвокат требовал госпитализации правозащитника, власти ограничились лишь тем, что предложили перевести Аскарова в колонию №47, в которой находится центральная больница Госслужбы исполнения наказаний. По данным же ГСИН, Аскаров сам отказывался от госпитализации.

В деле Азимжана Аскарова имелся ряд противоречий — приговоры правозащитнику выносили, в основном, только на показаниях милиционеров. Кроме этого, комитет ООН по правам человека признал, что Аскарова пытали, а судебное разбирательство в отношении правозащитника было несправедливым.

Правозащитники связывали гонения против Аскарова с тем, что он занимался расследованиями пыток со стороны милиции.

В 2016 году Комитет ООН потребовал, чтобы власти Кыргызстана аннулировали приговор в отношении Аскарова и выпустили его из-под стражи, однако этого не произошло.

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