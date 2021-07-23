Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что стоимость ремонта школы в Таласской области была завышена на 1,5 миллиона сомов. Об этом стало известно в ходе прокурорской проверки в Таласской области.

По данным надзорного органа, в декабре 2015 года Департамент по инвестициям заключил договор с ОсОО «Б-С» на капитальный ремонт здания школы в селе Аманбаево. Сумму ремонта оценили в 13,7 миллионов сомов. После завершения всех ремонтных работ Департамент принял объект на эксплуатацию.

При проверке выполненных работ Генпрокуратура выявила завышенную стоимость услуг и некачественный ремонт со стороны подрядчика.

Факт зарегистрировали в АИС ЕРПП по статье «Злоупотребление должностным положением». Начато досудебное производство.

Над материалом работала Жаныл Умуралиева.