Замминистра здравоохранения Жалалидин Рахматуллаев на брифинге 23 июля сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли десять пациентов с COVID-19.
- Бишкек — 5;
- Чуйская область — 2;
- Таласская область— 2;
- Джалал-Абадская область — 1.
По его данным, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 227 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Также за сутки выявили 1 127 новых случаев заражения коронавирусом.
- Бишкек — 678;
- Ош — 22;
- Чуйская область — 134;
- Ошская область — 37;
- Таласская область — 7;
- Нарынская область — 19;
- Иссык-Кульская область — 54;
- Джалал-Абадская область — 94;
- Баткенская область — 82.
Всего за время пандемии в Кыргызстане выявили 155 005 случаев заражения COVID-19.
Замглавы минздрава сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 1 396 человек. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 132 138 пациентов.
За сутки среди медиков выявили 28 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 6 295 медработников, из которых выздоровели всего 5 533 медика.
По данным замглавы минздрава, на 23 июля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 4 229 пациентов, из них 243 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 15 845 человек лечатся амбулаторно.
Также Рахматуллаев на брифинге сообщил, что с начала кампании вакцинации в стране первой дозой привиты свыше 300 тысяч человек.