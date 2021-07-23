Замминистра здравоохранения Жалалидин Рахматуллаев на брифинге 23 июля сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли десять пациентов с COVID-19.

Бишкек — 5;

Чуйская область — 2;

Таласская область— 2;

Джалал-Абадская область — 1.

По его данным, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 227 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также за сутки выявили 1 127 новых случаев заражения коронавирусом.

Бишкек — 678;

Ош — 22;

Чуйская область — 134;

Ошская область — 37;

Таласская область — 7;

Нарынская область — 19;

Иссык-Кульская область — 54;

Джалал-Абадская область — 94;

Баткенская область — 82.

Всего за время пандемии в Кыргызстане выявили 155 005 случаев заражения COVID-19.

Замглавы минздрава сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 1 396 человек. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 132 138 пациентов.

За сутки среди медиков выявили 28 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 6 295 медработников, из которых выздоровели всего 5 533 медика.

По данным замглавы минздрава, на 23 июля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 4 229 пациентов, из них 243 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 15 845 человек лечатся амбулаторно.

Также Рахматуллаев на брифинге сообщил, что с начала кампании вакцинации в стране первой дозой привиты свыше 300 тысяч человек.