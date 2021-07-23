Министерство энергетики и промышленности 23 июля сообщило, что по многочисленным обращениям от граждан и депутатов переработало законопроект о «Среднесрочной тарифной политики на электрическую энергию на 2021-2025 годы».

Что намерено делать минэнерго?

В ведомстве отметили, что в целях покрытия дефицита электроэнергии, связанного с маловодием приведшим к снижению уровня воды в Токтогульском водохранилище и ростом потребления электрической энергии предпринимает ряд мер.

Так, Кыргызстан будет импортировать у соседних стран электричество. Ранее начальник Управления электроэнергетики минэнерго Марат Жээнбеков сообщил, что Казахстан предоставит кыргызской стороне 900 млн кВт/ч электроэнергии, а Узбекистан — 750 млн кВт/ч. Кыргызстан взамен будет спускать воду в летние месяцы. Первые спуски воды начались 1 июня.

«Энергоресурс мы получим в 2021 году, в первом квартале 2022 года. Вернем — в 2022-2023 годы. По нашим прогнозам, начиная с 2022 года объем воды в Кыргызстане увеличится, и у нас появится возможность вернуть электроэнергию», — сказал он 7 июля.

Кроме того, минэнерго намерено увеличить выработки электроэнергии на ТЭЦ Бишкека. Ведомство до этого сообщало, что сейчас ТЭЦ вырабатывает 160-180 мегаватт электроэнергии в час, а раньше в летнее время использовали 50-60 мегаватт.

В минэнерго также добавили, что проведут экономически обоснованную тарифную политику, которая позволит покрыть дополнительные затраты энергокомпаний и достичь в среднесрочной перспективе покрытия тарифами стоимости электрической энергии.

Что сейчас предлагает минэнерго?

Министерство в новом проекте тарифной политики на электроэнергию предлагает:

для бытовых потребителей сохранить тарифы на действующем уровне — по 77 тыйынов за 1 кВт/ч;

при потреблении свыше 700 кВтч в месяц тариф составит 2,16 сом/кВтч;

для проживающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах также будут платить по 77 тыйынов за 1 кВт/ч на весь год, ограничения устанавливать не будут.

Насосные станции и скважины, обеспечивающие население и сельхозугодия водой, а также используемые для нужд канализационного хозяйства будут платить по 1,09 сома за 1 кВт/ч (без учёта налогов).

Соцучреждениям и религиозным организациям предлагается установить тариф в размере 1,68 сом/кВтч (без учета налогов).

Все другие небытовые потребители (промышленные, сельскохозяйственные, бюджетные и прочие потребители) будут платить по 2,52 сом/кВтч (без учета налогов).

Субъекты майнинга, предприятия золоторудной промышленности, литейные плавильные цеха электротермической обработки металла и предприятия по производству алкогольной продукции предлагается установить 2,52 сома + повышающий коэффициент 2 = 5,04 сом/кВтч (без учета налогов).

*В октябре 2020 года ГНС ввела специальный налоговый режим на майнинг. Но из-за энергетического кризиса в стране силовики продолжали борьбу с майнинг-фермами. Недавно сотрудники ГКНБ остановил работу такой фермы в Нарынской области.

Цементные заводы будут платить по 2,52 сома + повышающий коэффициент 1,3 = 3,28 сом за 1 кВтч (без учета налогов).

«В дальнейшем, начиная с 2022 года, тарифы на электроэнергию для конечных потребителей будут корректироваться на уровень фактической инфляции за предыдущий год», — сообщили в минэнерго.

Какие тарифы власти предлагали до этого

Однако изменить тарифную политику на электричество минэнерго никак не удаётся. С начала года ведомство несколько раз предлагала различные варианты тарифов на электроэнергию.

Первым о необходимости пересмотра тарифов на электричество из нынешних властей заговорил сам Жапаров.

Сейчас обычные абоненты платят по 77 тыйынов за 1 кВт/ч электричества, если потребляют до 700 кВт/ч электричества в месяц. При превышении этого лимита далее за каждый киловатт они платят 2 сома 16 тыйынов.

В апреле президент предложил пересмотреть тарифы на электроэнергию, чтобы вывести энергетическую отрасль из кризиса. По предложению Жапарова, предлагалось разделить бытовых абонентов на три категории: малоимущих, жителей высокогорья и обычных.

А тогдашний министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев сообщил, какой будет тариф:

для малообеспеченных семей — 74 тыйына кВт/ч;

жители отдаленных районов — 1,04 сома кВт/ч;

остальные потребители — 1,48 сома за кВт/ч.

А в зимнее время предлагали ввести тариф 2,29 сома при потреблении электричества свыше 1000 кВт/ч. Турдубаев тогда отмечал, что новые тарифы за электроэнергию пока находятся на общественном обсуждении.

Однако после критики, власти решили пересмотреть эти тарифы и в 15 июня минэнерго вынес на общественное обсуждение законопроект.

Тарифы для населения предлагали повышать постепенно, «во избежание внезапных экономических трудностей при оплате счетов за электроэнергию».

Власти хотели установить единый тариф для населения в 1,09 сомов за 1 кВтч электроэнергии. При этом, для жителей высокогорных районов не было бы ограничений ни в зимний, ни в летний периоды по потреблению электроэнергии.

В 2023 году тариф для населения планировали повысить до 1,48 сомов.

Далее тарифы предлагали корректировать в соответствии с инфляцией.

После этого ряд депутатов парламента обратилось к председателю кабмина Улукбеку Марипову с просьбой отсрочить повышение тарифов запланированное на 1 августа. В обращении десяти депутатов к Марипову говорилось, что увеличение тарифов может «породить социальный взрыв и закрытие крупных предприятий». Реакции Марипова не последовало.

Однако на это отреагировал, президент. Жапаров, по словам министра энергетики Доскула Бекмурзаева, на встрече с ним сказал, чтобы ведомство не меняло тарифы на электричество в этом году.

«Президент сказал, что без повышения зарплат, пенсий и пособий тарифы на электроэнергию повышаться не будут. Поэтому в следующем году мы постараемся внедрить новую тарифную политику, исходя из зарплат, пенсий, пособий и уровня инфляции», — рассказал он 14 июля.

Энергетический кризис в Кыргызстане

Из-за сезона маловодья эксперты прогнозируют энергетический кризис в Кыргызстане, так как основную часть электроэнергии республики генерируют ГЭС. О том, что республика столкнется с нехваткой электричества говорил в ещё августе 2020 года экс-президент Сооронбай Жээнбеков.

При этом прежние власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии. Нехватку воды в водохранилище власти связывали с периодом маловодья, который будет продолжаться несколько лет.

В 2020 году Кыргызстан вынужден был начать приобретать у Казахстана электроэнергию, потому что в Токтогульском водохранилище мало воды.

Затем после смены власти в октябре 2020 года и наступления зимних холодов выяснилось, что отключения все-таки будут: для начала автоматические из-за перегрузки электросетей. В Нацэнергохолдинге призвали кыргызстанцев потреблять меньше электроэнергии, использовать газ и уголь для отопления домов.

16 июня Бекмурзаев заявил, что энергетического кризиса в Кыргызстане не будет, если мыслить позитивно.

«Если мы будем говорить о плохом, то все так и будет. Поэтому мы должны работать в позитивном русле. Энергетики работают в штатном режиме, агрегаты завозят. Веерных отключений электроэнергии не будет. В рамках подготовки к ОЗП местами свет отключают из-за ремонта. Прошу население отнестись к этому с пониманием. Никакого энергокризиса в Кыргызстане нет», — сказал чиновник.