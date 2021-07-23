В столице Японии городе Токио 23 июля стартовали Олимпийские игры. От Кыргызстана на Олимпиаду поехали 16 спортсменов, представляющие разные дисциплины.

Вместе с ними в Токио отправились врачи, тренеры и представители Национального олимпийского комитета. Однако по информации издания Kaktus.Media, вместе с ними в Японию отправились и несколько чиновников — заместитель рукадминистрации президента Адылбек Касымалиев и заведующая отделом образования, науки, культуры, спорта Галина Байтерек, а также глава Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Шабданбаев.

Позже в администрации президента подтвердили изданию «Спутник Кыргызстан», что чиновники действительно поехали на Олимпиаду. Как пояснили в администрации, такое решение принято для координации и представления интересов сборной Кыргызстана.

«Они едут на игры не вместо врачей и массажистов, как предположило одно из СМИ, а со спортсменами, чтобы поддержать наших атлетов. Депутатов в составе делегации нет», — сообщили в администрации.

Там добавили, что Касымалиев поедем только на открытие Олимпиады, а на закрытие игр прибудет Байтерек. При этом, чиновники едут по приглашению японской стороны и для экономии Касымалиев и Байтерек разделяют одну квоту на двоих, организует поездку Национальный олимпийский комитет.