Пловец Денис Петрашов и спортсменка Каныкей Кубанычбекова пронесли кыргызский флаг на открытии Олимпиады в Токио.

Кубанычбекова будет участвовать в соревнованиях по пулевой стрельбе. О путевке Кубанычбековой стало известно после международных соревнований оффлайн и онлайн-форматов по пулевой стрельбе в упражнении пневматическая винтовка на 10 метров.

Она победительница чемпионата Кыргызстана по стрельбе, победила в Кубке Кыргызстана 2020 года и является лидеркой Кубка Кыргызстана 2021 года, а в 2017 году завоевала бронзовую медаль на международном турнире Intershot в Амстердаме.

Денис Петрашов был первым кыргызским спортсменом, получившим лицензию на Олимпиаду в Токио. Петрашов выступит на дистанциях в 100 и 200 метров брассом.

Он уже участвовал в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Петрашов — чемпион Азии по плаванию 2019 и 2017 годов. В январе 2020 года он получил серебро на турнире по плаванию в Женеве — CIG Challenge.