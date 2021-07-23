Президент Садыр Жапаров 23 июля получил вакцину от COVID-19.

Президент Садыр Жапаров получил вакцину Sinopharm. Фото: Клооп

После прививки Жапаров призвал граждан последовать его примеру и также вакцинироваться от коронавируса.

Жапаров получил первую дозу китайской вакцины Sinopharm. До этого в пресс-службе президента сообщали, что Жапаров не вакцинировался, так как у него высокий показатель антител.

Затем эту же версию озвучил и глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев. Тогда он добавил, что если показатели антител у президента будут меньше, то он предложит ему вакцинироваться.

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Кампания по вакцинации населения в Кыргызстане началась еще в марте 2021 года. Но в активную фазу она вступила только 12 июля, после того как в страну доставили вторую партию вакцины Sinopharm.

Сразу после этого президент Садыр Жапаров дал поручение ведомствам привить всех сотрудников госорганов вплоть до айыл окмоту. Вместе с этим по всей стране развернули около 900 пунктов вакцинации, где прививку могут получить все желающие бесплатно.

Сейчас в Кыргызстане доступны три вида вакцины — китайская Sinopharm, российская Sputnik V и AstraZeneca англо-шведского производства.

По данным минздрава, на 23 июля первую дозу вакцины получили более 300 тысяч человек, второй дозой привились более 100 тысяч человек.

За время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 155 005 случаев заражения коронавирусом. Также за это время скончались 2 227 пациентов с COVID-19.