Тело женщины, предположительно покончившей с собой в Оше, было эксгумировано через неделю по просьбе ее мужа. Об этом «Клоопу» сообщили в Ошском ГОВД.

По информации милиции, тело 33-летней жительницы было найдено в ночь на с 8 на 9 июля в собственном доме. Так как ее муж находился в России, милиция не выдавала тело родственникам покойной.

9 июля вечером муж прилетел, написал заявление об отказе на проведение экспертизы и забрал тело. Но через четыре дня мужчина написал заявление в милицию с требованием эксгумировать тело. Он сказал, что «из дома исчезла крупная сумма денег, которую его жена собирала» и что «кто-то мог довести ее до самоубийства».

«Из этих денег ничего не осталось. Возможно кто-то угрожал ей, взял у нее деньги, а жена не смогла восстановить и повесилась. Кто-то мог угрожать, избить и забрать их {деньги}», — написал он в заявлении.

В результате милиция начала досудебное производство по статье «Самоубийство». 14 июля тело женщины было эксгумировано, проведена экспертиза. Ее результаты пока не готовы.

8 февраля текущего года в Алайском районе Ошской области была найдена 25 летняя женщина повешенной в своем доме. Мать погибшего написала заявление в милицию, утверждая также, что ее дочь не могла покончить жизнь самоубийством, и потребовала расследования причины смерти.