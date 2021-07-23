Фото: ГКНБ

Госкомитет нацбезопасности сообщил о задержании сотрудника управления земельных ресурсов — структурного подразделения мэрии Бишкека. Судя по фото, предоставленному ГКНБ — задержана женщина. По информации Кактуса, она занимала пост бухгалтера.

Сотруднику управления земельных ресурсов подозревают в вымогательстве. Ее задержали “с поличным при возврате ранее полученной взятки в размере $6 000” и водворили в изолятор СИЗО ГКНБ.

“Установлено, что сотрудник управления земельных ресурсов получил от владельца кафе взятку в размере $9 000 за внесение изменений в проект реконструкции улицы Туголбай-Ата (бывш. ул. Линейная). Изменения в проект предусматривали сохранение кафе, расположенного вдоль ремонтируемой за счет китайского гранта дороги”, — сообщает ведомство.

*Размер улицы Туголбай-Ата (Линейная) — всего несколько кварталов, от Орозбекова до Ибраимова. Но по плану реконструкции дорог Бишкека, ее хотели продлить до улицы Торокула Айтматова — 0,8 километров пути собирались в марте 2019 года пробивать заново, снося различные постройки и срубая деревья.